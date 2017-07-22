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Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор

20 апреля 2021, 21:26




Компания FitBit объявила о выпуске модного фитнес-браслета FitBit Luxe, помогающего автоматически отслеживать активности владельца и имеющего встроенные инструменты для контроля важных для здоровья параметров, включая состояние стресса, отслеживание сна и прочее.

Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор


Новый гаджет FitBit Luxe отличается элегантным дизайном. У него нет кнопок, только цветной AMOLED-дисплей, который помещен внутри корпуса из нержавеющей стали. Внутри корпуса размещены также оптический измеритель пульса, датчик контроля содержания кислорода в крови SpO2 и 3-осевой акселерометр. Все датчики работают вместе, позволяя получать различные характеристики, с помощью которых ведется отслеживание физической активности владельца.

Новый трекер поддерживает 20 режимов спортивной активности. Благодаря технологии FitBit SmartTrack, он способен автоматически определять, когда владелец гаджета начинает ту или иную активность, и в случае подтверждения начинает вести запись данных.

Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор


Новый трекер водонепроницаем, поэтому он сохраняет работоспособность даже при погружении до глубины 50 м, позволяя отслеживать физическое состояние владельца во время занятий плаванием.

Не забыты особенности, с которыми сталкиваются пользователи-женщины. Фитнес-браслет FitBit Luxe способен отслеживать менструальные циклы, помогая правильно планировать ежедневную активность.

Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор


Для удобного использования собранной информации имеется приложение. С его помощью пользователи FitBit могут наглядно оценить частоту своего дыхания, изменения пульса, температуру кожи, качество сна и многое другое. При оформлении подписки FitBit Premium Luxe им доступны расширенные функции, такие как FitBit Stress Management Score, помогающая вести ежедневный учет психического состояния и планировать свою физическую активность так, чтобы лучше справляться со стрессом, улучшать свою спортивную форму, контролировать продолжительность сна, опираясь на изменения пульса.

Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор


Новый гаджет FitBit Luxe выпускается в трех цветовых комбинациях, которые различаются цветом корпуса и ремешка. Его рекомендованная розничная цена составляет около 150 долларов (11 000 руб.)



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