Apple представила сегодня новую ТВ-приставку Apple TV 4K образца выпуска 2021 года. Анонс состоялся на онлайн-ивенте Spring Loaded, а новая модель пришла на смену прежней, хотя для многих остающейся идеальной ТВ-приставки образца 2017 года.
Прежняя ТВ-приставка имела то же название Apple TV 4K и относилась к пятому поколению Apple TV. В Apple, видимо, решили не продолжать прежнего деления на поколения Apple TV и перейти на новую систему. Новую модель Apple TV 4K отнесена ко второму поколению.
Новый аппарат поддерживает те же форматы видео, что и прежняя приставка, в том числе HDR10 и Dolby Vision. Список поддерживаемых форматов выглядит сейчас следующим образом:
H.264/HEVC SDR до 2160p, 60 кадров в секунду, Main/Main 10 Profile
HEVC Dolby Vision (Profile 5)/HDR10 (Main 10 Profile) до 2160p, 60 кадров в секунду
H.264, Baseline Profile уровня 3.0 или ниже со звуком AAC-LC до 160 Кбит/с на канал, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov
MPEG-4 до 2,5 Мбит/с, 640×480 пикселей, 30 кадров в секунду, Simple Profile со звуком AAC-LC до 160 Кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov
Отличия надо искать в реализации аппаратной поддержки. Она претерпела важные изменения. Взамен прежнего 4-ядерного чипа Apple A10X Fusion, новая приставка оснащена универсальным 4-ядерным ARM-процессором A12 Bionic с 64‑битной архитектурой. Она работает с ОЗУ емкостью 32 или 64 Гбайт. Этот чип оснащен нейронным процессором Neural Engine, способным выполнять дополнительные операции, обеспечить улучшенную графическую производительность, осуществлять декодирование видео и обработку звука.
Apple заявила, что новый чип A12 Bionic поддерживает HDR (High Dynamic Range) и видео Dolby Vision с высокой частотой кадров, позволяет осуществлять просмотр улучшенного видео со скоростью 60 кадр/сек (fps), обеспечивая повышенную плавность. Новая картинка, со слов производителя, выглядит более реалистично, чем прежде.
Новая приставка Apple TV 4K использует датчик освещенности iPhone. Это позволяет ей адаптировать цветовой баланс к отраслевым стандартам, используемым кинематографистами. Применяя эти данные, Apple TV автоматически настраивает выходной сигнал, обеспечивая более точную цветопередачу и улучшенную контрастность без необходимости ручной настройки.
Важная особенность новой ТВ-приставки - это совместимость с другими устройствами экосистемы Apple. Видео, снятое с помощью iPhone или iPad, автоматически воспроизводится с теми же настройками и через ТВ-приставку Apple TV 4K. Так обеспечивается высокая точность цветопередачи с оригиналом.
Новый аппарат оснащен полным комплектом разъемов и интерфейсов, которые могут понадобиться при просмотре видео и ТВ. Это - HDMI 2.14, Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO и двухдиапазоной передачей данных, технология Thread для локальной беспроводной передачи данных в сети с ячеистой топологией, порт Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0. Для работы с новым пультом ДУ можно использовать ИК-порт.
Совершенно новый пульт ДУ Siri Remote имеет цельный алюминиевый корпус и оснащен сенсорной панелью управления. Она поддерживает сенсорное управление, помогая быстрыми движениями управлять просмотром. По мнению пользователям, им очень нравится такой вариант управления Apple TV. Внешнее кольцо сенсорной панели поддерживает интуитивно понятные круговые жесты, позволяя использовать пульт ДУ как джойстик.
Рекомендованная цена нового Apple TV 4K составляет 16900 руб. за 32 Гбайтную модель, а версия на 64 Гбайт стоит 18 990 руб.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy Buds Pro. Вслед на необычными фасолинами Samsung Galaxy Buds Live корейский производитель выпустил яркие TWS-наушники Galaxy Buds Pro. Они приковывают к себе внимание не только своим броским дизайном, но и двухполосными динамиками, надежной защитой от воды и уникальной функцией обнаружения голоса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung".