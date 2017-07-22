Одной из новинок анонса Apple Spring Loaded стали новые модели планшетов iPad Pro с настольным процессором Apple M1. В новую линейку вошли две модели диагональю 11 и 12,9 дюймов. Модель с диагональю 11 дюймов стоит от 77 990 руб., 12-дюймовая модель получила ценник от 106 900 руб. Они оснащены чипсетом M1 с 8-ядерным вычислительным блоком, 8-ядерным графическим процессором и 16-ядерной системой Neural Engine.
По утверждениям Apple, этот чипсет в 50 раз производительнее платформы A12Z Bionic, установленной в планшетах iPad Pro предыдущего поколения. По производительности графики, новая SoC обещает прирост в 40% по сравнению с моделью iPad Pro предыдущего поколения. 16-ядерный нейропроцессор Apple Neural Engine нового поколения обещает предоставить усовершенствованную технологию обработки сигналов изображения (ISP). Помимо этого, новый планшет получил унифицированную архитектуру с высокой пропускной способностью оперативной памяти, объем которой доходит до 16 Гбайт. Основная память работает в два раза быстрее и имеет емкость до 2 Тбайт.
Если модель iPad Pro нового поколения с диагональю 11 дюймов оснащается дисплеем Luiquid Retina, то старшая 12,9-дюймовая модель имеет улучшенный mini-LED дисплей Liquid Retina XDR. В нем используется двухмерная система подсветки с более 10 000 светодиодов по всей задней части дисплея при наличии 2596 зон полноматричного локального затемнения. Такая система обеспечивает полноэкранную яркость до 1000 нит и пиковую яркость 1600 нит.
С точки зрения разрешения обе модели iPad Pro нового поколения не отличаются: они имеют плотность пикселей 264 dpi, но из-за разницы в размерах 11-дюймовая модель получила разрешение 2388х1668 пикселей, а 12,9-дюймовая - 2732х2048 пикселей.
У Apple всегда было все хорошо с графикой, что прослеживается и в новых планшетах iPad Pro. Есть поддержка широкого диапазона цветов ProMotion, True Tone и P3. Дисплеи могут похвастаться максимальной яркостью до 1600 нит для HDR-контента. Есть поддержка Apple Pencil (2-го поколения).
Сразу обращает на себя поддержка телекоммуникационных сетей. Все модели планшетов имеют двухдиапазонную поддержку Wi-Fi 6 (802.11ax), HT80 с технологией MIMO и Bluetooth 5.0. Но только часть моделей оснащена полной поддержкой, в том числе телеком-сетей 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79). При этом следует учитывать, что iPad Pro поставляется с возможностью подключения к 5G с поддержкой mmWave только в США и поддержкой карт eSIM для сотовых моделей.
Зато есть поддержка новейших контроллеров Xbox и PS5. Существует также новая конфигурация хранилища объемом 2 Тбайт, а модели iPad Pro получают поддержку Thunderbolt через порт USB Type-C.
Энергоэффективность Apple M1 позволяет iPad Pro работать без подзарядки целый день. Поскольку M1 использует ту же фундаментальную архитектуру, что и чипы A-серии, iPadOS уже оптимизирована. Это позволяет в полной мере использовать мощные технологии M1, позволяющие легко справляться с задачами, от простой навигации до самых требовательных рабочих процессов. Основу питания создают встроенный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 28,65 Втч у 11-дюймвой модели, и усиленный аккумулятор ёмкостью 40,88 Вт∙ч у iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном.
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