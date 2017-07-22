Одним из наиболее ожидаемых анонсов на Spring Loaded стало обновление линейки настольных компьютеров Apple iMac. Заранее было известно, что новая модель будет оснащена собственным процессором Apple M1 взамен прежнего процессора Intel. Но от Apple ждали «модного показа», т.е. показа нового дизайна моноблока.
Ожидания подогревались тем объявленным двухлетним переходом на процессоры Apple Silicon. Поскольку запуски планшетов и ноутбуков, а именно Mac mini M1, MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro, уже состоялись, то было очевидно, что главные новинки должны быть показаны именно на мероприятии Spring Loaded 2021.
Несмотря на ожидания, новые моноблоки iMac получили почти прежний дизайн. Их вид практически не претерпел изменений по сравнению с моделями предыдущего поколения. Как и прежде, они изготавливаются в форм-факторе «все-в-одном» и выглядят как дисплей с рамкой по краям на металлической подставке. Под дисплеем располагается массивная закрытая часть, где помещена аппаратная начинка компьютера.
Но кажущееся отсутствие изменений ошибочно: все изменения внутри.
Apple ушла от двухмодельной линейки, представленной ранее в виде 21,5- и 27-дюймового вариантов, заменив на «универсальный» 24-дюймовый формат, для которого представлены «старшая» и «младшая» модели, отличающиеся немного по комплектации.
Новые модели iMac 2021 года стали заметно тоньше (толщина составляет всего 11,5 мм). Они практически вдвое постройнели за счет уменьшения объема корпуса. Везде, где только возможно, Apple подчеркивает эффектный боковой профиль нового iMac.
Дисплей изготовлен по технологии Retina и имеет разрешение 4,5K (4480х2520 пикселей). Плотность пикселей составляет 218 dpi; качество цветопередачи - один миллиард цветов, яркость 500 нит. Поддерживается широкий цветовой охват (P3), применяется технология True Tone.
Изменения коснулись также конструкционных элементов. Например, кабель питания теперь крепится к основному корпусу iMac при помощи магнита вместо штекерного разъема. Новый iMac содержит камеру FaceTime HD 1080p, микрофоны студийного качества и звуковую систему с шестью динамиками.
Важная особенность ПК - это появление Touch ID на iMac. Благодаря этой технологии аутентификации теперь безопасный вход в систему становится фактически стандартом для настольных систем Apple. Он позволяет безопасно совершать покупки с помощью Apple Pay или переключаться с одного профиля на другой простым касанием пальца.
Можно отметить, что прежние модели iMac, выпускавшиеся на процессорах Intel, также оснащались экранами Retina 4K и Retina 5K. В зависимости от размера, они имели даже более высокое разрешение: 4096х2304 и 5120х2880, соответственно, для 21,5- и 27-дюймовых моделей.
Теперь Apple фактически вводит единый стандарт. Это выражается во многих внутренних деталях. Например, прежние iMac имели скрытые улучшения, тогда как теперь новая модель iMac уже полностью готова к работе.
Как пример называют прежнюю дополнительную опцию за 500 долларов, когда на переднее стекло 27-дюймовой модели Apple iMacs на базе Intel наносили нанопокрытие Nano-Texture, которое придавало дисплею матовый вид и уменьшило блики. У нового 24-дюймового iMac нет этой причуды: пользователь сразу получает рабочую лошадку с широкой цветовой гаммой (P3) и True Tone.
Самая важная новая внутренняя особенность iMac - это переход на новый чип Apple M1. Компания предлагает две версии M1. Обе используют 8-ядерный процессор с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 16-ядерный нейронный процессор Neural Engine. Для недорогой комплектации устанавливается 7-ядерный графический процессор, тогда как на верхнем уровне появится 8-ядерный GPU.
Изменения коснулись и объема памяти: 8 или 16 Гбайт, соответственно. Аналогичный подход касается и оснащения SSD-накопителями: 512 Гбайт или 1 Тбайт в младшей конфигурации и 1/2 Тбайт - в старшей.
Эксперты отмечают, что Apple полностью перешла на интегрированную графику, тогда как раньше она использовала дискретную. Прежняя 21,5-дюймовая модель была оснащена видеокартой Radeon Pro 555X с 2 Гбайт буферной памяти GDDR5 в базовой конфигурации и Radeon Pro Vega 20 с 4 Гбайт видеобуфера - в максимальной. По данным предварительных тестов, интегрированная графика нового iMac не уступает по производительности прежней 21,5-дюймовой модели iMac на Intel.