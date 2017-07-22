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24-дюймовый моноблок iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel

21 апреля 2021, 11:20




Одним из наиболее ожидаемых анонсов на Spring Loaded стало обновление линейки настольных компьютеров Apple iMac. Заранее было известно, что новая модель будет оснащена собственным процессором Apple M1 взамен прежнего процессора Intel. Но от Apple ждали «модного показа», т.е. показа нового дизайна моноблока.

24-дюймовый настольный iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel


Ожидания подогревались тем объявленным двухлетним переходом на процессоры Apple Silicon. Поскольку запуски планшетов и ноутбуков, а именно Mac mini M1, MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro, уже состоялись, то было очевидно, что главные новинки должны быть показаны именно на мероприятии Spring Loaded 2021.

Несмотря на ожидания, новые моноблоки iMac получили почти прежний дизайн. Их вид практически не претерпел изменений по сравнению с моделями предыдущего поколения. Как и прежде, они изготавливаются в форм-факторе «все-в-одном» и выглядят как дисплей с рамкой по краям на металлической подставке. Под дисплеем располагается массивная закрытая часть, где помещена аппаратная начинка компьютера.

24-дюймовый настольный iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel


Но кажущееся отсутствие изменений ошибочно: все изменения внутри.

Apple ушла от двухмодельной линейки, представленной ранее в виде 21,5- и 27-дюймового вариантов, заменив на «универсальный» 24-дюймовый формат, для которого представлены «старшая» и «младшая» модели, отличающиеся немного по комплектации.

Новые модели iMac 2021 года стали заметно тоньше (толщина составляет всего 11,5 мм). Они практически вдвое постройнели за счет уменьшения объема корпуса. Везде, где только возможно, Apple подчеркивает эффектный боковой профиль нового iMac.

24-дюймовый настольный iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel


Дисплей изготовлен по технологии Retina и имеет разрешение 4,5K (4480х2520 пикселей). Плотность пикселей составляет 218 dpi; качество цветопередачи - один миллиард цветов, яркость 500 нит. Поддерживается широкий цветовой охват (P3), применяется технология True Tone.

Изменения коснулись также конструкционных элементов. Например, кабель питания теперь крепится к основному корпусу iMac при помощи магнита вместо штекерного разъема. Новый iMac содержит камеру FaceTime HD 1080p, микрофоны студийного качества и звуковую систему с шестью динамиками.

24-дюймовый настольный iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel


Важная особенность ПК - это появление Touch ID на iMac. Благодаря этой технологии аутентификации теперь безопасный вход в систему становится фактически стандартом для настольных систем Apple. Он позволяет безопасно совершать покупки с помощью Apple Pay или переключаться с одного профиля на другой простым касанием пальца.

Можно отметить, что прежние модели iMac, выпускавшиеся на процессорах Intel, также оснащались экранами Retina 4K и Retina 5K. В зависимости от размера, они имели даже более высокое разрешение: 4096х2304 и 5120х2880, соответственно, для 21,5- и 27-дюймовых моделей.

Теперь Apple фактически вводит единый стандарт. Это выражается во многих внутренних деталях. Например, прежние iMac имели скрытые улучшения, тогда как теперь новая модель iMac уже полностью готова к работе.

24-дюймовый настольный iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel


Как пример называют прежнюю дополнительную опцию за 500 долларов, когда на переднее стекло 27-дюймовой модели Apple iMacs на базе Intel наносили нанопокрытие Nano-Texture, которое придавало дисплею матовый вид и уменьшило блики. У нового 24-дюймового iMac нет этой причуды: пользователь сразу получает рабочую лошадку с широкой цветовой гаммой (P3) и True Tone.

Самая важная новая внутренняя особенность iMac - это переход на новый чип Apple M1. Компания предлагает две версии M1. Обе используют 8-ядерный процессор с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 16-ядерный нейронный процессор Neural Engine. Для недорогой комплектации устанавливается 7-ядерный графический процессор, тогда как на верхнем уровне появится 8-ядерный GPU.

Изменения коснулись и объема памяти: 8 или 16 Гбайт, соответственно. Аналогичный подход касается и оснащения SSD-накопителями: 512 Гбайт или 1 Тбайт в младшей конфигурации и 1/2 Тбайт - в старшей.

Эксперты отмечают, что Apple полностью перешла на интегрированную графику, тогда как раньше она использовала дискретную. Прежняя 21,5-дюймовая модель была оснащена видеокартой Radeon Pro 555X с 2 Гбайт буферной памяти GDDR5 в базовой конфигурации и Radeon Pro Vega 20 с 4 Гбайт видеобуфера - в максимальной. По данным предварительных тестов, интегрированная графика нового iMac не уступает по производительности прежней 21,5-дюймовой модели iMac на Intel.

24-дюймовый настольный iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel




Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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