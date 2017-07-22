На презентации Microsoft для разработчиков было подтверждено, что система DirectStorage API обладает совместимостью с любыми твердотельными накопителями NVMe, использующими интерфейс PCI-Express Gen 3.
Впервые о технологии DirectStorage стало известно после появления игровых консолей Xbox Series X. Для поддержки этих устройств был создан набор игровых технологий Xbox Velocity Architecture, благодаря которому повышалась эффективность работы игр с аппаратной начинкой компьютера. Предоставленный API-интерфейс DirectStorage был частью этой разработки, помогал оптимизировать использование SSD-накопителей и сокращать время загрузки данных.
Позднее Microsoft объявила, что DirectStorage API добавлен также в Windows 10 как часть пакета DirectX 12 Ultimate. Тем самым был открыт доступ к функциям, повышающим эффективность работы с аппаратурой. Это касалось не только SSD-накопителей, но и графических процессоров NVIDIA линейки RTX 30.
На прошедшей презентации Microsoft подтвердила, что DirectStorage API совместим с любыми графическими процессорами, имеющими поддержку библиотеки DirectX 12.
Эффект применения DirectStorage состоит в том, что графический процессор получает возможность напрямую обращаться к накопителям с протоколом NVMe. Благодаря этому, становится возможным осуществлять ускоренное декодирование, например, игровых ресурсов с помощью графического процессора.
DirectStorage API позволяет избежать недостатков старых API-интерфейсов, поддерживаемых SSD-хранилищами. Благодаря прямому доступу они могут обрабатывать гораздо больше одновременно поступающих запросов к данным, что способствует более эффективному использованию пропускной способности и, следовательно, росту производительности SSD-накопителей.