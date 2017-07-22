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DirectStorage API совместим с SSD-накопителями PCIe Gen3 NVMe

21 апреля 2021, 13:42




На презентации Microsoft для разработчиков было подтверждено, что система DirectStorage API обладает совместимостью с любыми твердотельными накопителями NVMe, использующими интерфейс PCI-Express Gen 3.

Впервые о технологии DirectStorage стало известно после появления игровых консолей Xbox Series X. Для поддержки этих устройств был создан набор игровых технологий Xbox Velocity Architecture, благодаря которому повышалась эффективность работы игр с аппаратной начинкой компьютера. Предоставленный API-интерфейс DirectStorage был частью этой разработки, помогал оптимизировать использование SSD-накопителей и сокращать время загрузки данных.

DirectStorage API можно применять с SSD-накопителями PCIe Gen3 NVMe

DirectStorage API можно применять с SSD-накопителями PCIe Gen3 NVMe


Позднее Microsoft объявила, что DirectStorage API добавлен также в Windows 10 как часть пакета DirectX 12 Ultimate. Тем самым был открыт доступ к функциям, повышающим эффективность работы с аппаратурой. Это касалось не только SSD-накопителей, но и графических процессоров NVIDIA линейки RTX 30.

На прошедшей презентации Microsoft подтвердила, что DirectStorage API совместим с любыми графическими процессорами, имеющими поддержку библиотеки DirectX 12.

DirectStorage API можно применять с SSD-накопителями PCIe Gen3 NVMe


Эффект применения DirectStorage состоит в том, что графический процессор получает возможность напрямую обращаться к накопителям с протоколом NVMe. Благодаря этому, становится возможным осуществлять ускоренное декодирование, например, игровых ресурсов с помощью графического процессора.

DirectStorage API позволяет избежать недостатков старых API-интерфейсов, поддерживаемых SSD-хранилищами. Благодаря прямому доступу они могут обрабатывать гораздо больше одновременно поступающих запросов к данным, что способствует более эффективному использованию пропускной способности и, следовательно, росту производительности SSD-накопителей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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