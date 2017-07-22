РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch для iPad стоит значительно дешевле, чем Apple Magic Keyboard

21 апреля 2021, 14:36




Компания Logitech выпустила обновленную версию чехла-клавиатуры Combo Touch, приурочив его к анонсу новых моделей Apple iPad Pro.

Этот аксессуар впервые появился в марте 2020 года и предназначался для моделей iPad (2019), iPad Air (2019) и iPad Pro (2017). После выпуска Apple iPadOS 13.4, где появилась поддержка мыши и трекпада, чехол-клавиатура Combo Touch превратила обычный планшет iPad в полноценный ноутбук, способный поддерживать даже жесты мультитач при навигации, выполнять перетаскивание и прокрутку привычным путем.

Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch для iPad стоит значительно дешевле, чем Apple Magic Keyboard


Нынешний Combo Touch можно использовать для 11-дюймового iPad Pro третьего поколения и 12,9-дюймового iPad Pro пятого поколения. Они получают съемную клавиатуру, которую можно в любой момент отделить, например, для рисования или чтения с планшета.

Со слов Logitech, обновленный Combo Touch тоньше предшественника и имеет самый большой трекпад, который Logitech когда-либо создавал для клавиатуры.

У кожуха Combo Touch есть открытая площадка, где можно прикрепить стилус Apple Pencil. Подключение к планшету производится через интеллектуальный разъем, через который осуществляется и питание клавиатуры. Поэтому теперь нет повода для беспокойств относительно разрядки аккумулятора клавиатуры.

Чехол Combo Touch для 11-дюймового iPad Pro 11 стоит 200 долларов (15 300 руб.). Это на 100 долларов дешевле, чем новая клавиатура Apple Magic Keyboard на сайте Apple. Чехол для 12,9-дюймовой модели iPad Pro стоит 230 долларов (17 600 руб.); это также значительно дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro, которая стоит 349 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор
  • Zigbee Alliance начнет выдавать сертификаты CHIP для товаров умного дома в конце 2021 года
  • Тяговооруженность дрона Ingenuity на Марсе в 4-8 раза ниже, чем у DJI Mavic Air 2 на Земле
  • Создана самая компактная в мире зарядка AOHi MAGCUBE мощностью 30 Вт
  • Анонс квадрокоптера DJI Air 2S: поддержка 5,4К-видео и большой 1-дюймовый сенсор

    • следующая новость
    Samsung проводит бета-тестирование интеллектуальной утилизации смартфонов Galaxy

    предыдущая новость
    DirectStorage API совместим с SSD-накопителями PCIe Gen3 NVMe

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Обзор системы безопасности Ajax Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 апреля, 2021

    AMD добавила FidelityFX в пакет для разработчиков игр для Xbox S | X

    Samsung проводит бета-тестирование интеллектуальной утилизации смартфонов Galaxy

    Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch для iPad стоит значительно дешевле, чем Apple Magic Keyboard

    DirectStorage API совместим с SSD-накопителями PCIe Gen3 NVMe

    24-дюймовый моноблок iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel

    Анонс планшетов iPad Pro 2021: mini-LED дисплей, Apple M1 и поддержка 5G

    20 апреля, 2021

    ТВ-приставка Apple TV 4K 2021 года оснащена чипом A12 Bionic

    Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор

    OPPO A74 5G получил LTPS-дисплей с разрешением FullHD+

    Motorola начинает продажи элегантного смартфона Moto Razr 5G в России

    Microsoft откроет игровой сервис xCloud для пользователей iOS и ПК, но пока без России

    Великобритания может запретить покупку ARM компанией NVIDIA

    Raijintek выпустил комбо-набор Antila D5 EVO RBW-15 с RGB-подсветкой

    VESA возмутилась использованию фейкового сертификата DisplayHDR 2000

    Zigbee Alliance начнет выдавать сертификаты CHIP для товаров умного дома в конце 2021 года

    Acer выпустила мультимедийный проектор H6815BD с игровым режимом Football Mode

    19 апреля, 2021

    Автопилот Tesla мог убить двух пассажиров в Техасе

    В iPhone 13 ожидают редизайн верхней выемки экрана

    Тяговооруженность дрона Ingenuity на Марсе в 4-8 раза ниже, чем у DJI Mavic Air 2 на Земле

    2,5-дюймовый SSD-накопитель Transcend SSD250N можно использовать в NAS-системах в режиме 24/7

    ССЫЛКИ