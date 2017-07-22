Компания Logitech выпустила обновленную версию чехла-клавиатуры Combo Touch, приурочив его к анонсу новых моделей Apple iPad Pro.
Этот аксессуар впервые появился в марте 2020 года и предназначался для моделей iPad (2019), iPad Air (2019) и iPad Pro (2017). После выпуска Apple iPadOS 13.4, где появилась поддержка мыши и трекпада, чехол-клавиатура Combo Touch превратила обычный планшет iPad в полноценный ноутбук, способный поддерживать даже жесты мультитач при навигации, выполнять перетаскивание и прокрутку привычным путем.
Нынешний Combo Touch можно использовать для 11-дюймового iPad Pro третьего поколения и 12,9-дюймового iPad Pro пятого поколения. Они получают съемную клавиатуру, которую можно в любой момент отделить, например, для рисования или чтения с планшета.
Со слов Logitech, обновленный Combo Touch тоньше предшественника и имеет самый большой трекпад, который Logitech когда-либо создавал для клавиатуры.
У кожуха Combo Touch есть открытая площадка, где можно прикрепить стилус Apple Pencil. Подключение к планшету производится через интеллектуальный разъем, через который осуществляется и питание клавиатуры. Поэтому теперь нет повода для беспокойств относительно разрядки аккумулятора клавиатуры.
Чехол Combo Touch для 11-дюймового iPad Pro 11 стоит 200 долларов (15 300 руб.). Это на 100 долларов дешевле, чем новая клавиатура Apple Magic Keyboard на сайте Apple. Чехол для 12,9-дюймовой модели iPad Pro стоит 230 долларов (17 600 руб.); это также значительно дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro, которая стоит 349 долларов.
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