Samsung выпустила мобильное приложение, которое доступно для пользователей в Великобритании, Южной Корее и США, принимающие участие в новой программе интеллектуальной утилизации старых смартфонов Galaxy. Эта программа называется Galaxy Upcycling at Home. Она позволяет пересмотреть принцип утилизации старых моделей телефонов и предлагает применять их в качестве интеллектуальных датчиков или устройств IoT.
Новая инициатива Samsung была анонсирована в январе этого года, сейчас она находится на стадии бета-тестирования. Для участия требуется установка на старый смартфон специальной утилиты, которая позволяет телефону работать как устройство IoT.
Новые функции доступны через приложение SmartThings, разработкой которого занимается специальная лаборатория SmartThings Labs. Благодаря утилите, старые телефоны можно использовать как простые устройства для умного дома: осуществлять уход за детьми, следить за домашними животными и т.д.
Усовершенствованные устройства способны, например, различать звуки, используя добавленные функции AI. Если устройство используется для улавливания звуков плача ребенка или лая собаки, то обнаружив их, оно немедленно отправляет предупреждение на рабочий телефон пользователя. Те могут сразу прослушать записанный звук и решить, что делать. Старый телефон фактически превращается в радионяню.
Другой пример связан с использованием оптического датчика смартфона. Он может контролировать уровень освещенности в комнате. Пользователи могут заранее настроить смартфон через SmartThings на автоматическое включение света, если в комнате становится темнее, чем заданный уровень.
Чтобы устройство постоянно работало как IoT, оно должно расходовать запас питания экономно. Это позволит использовать его в течение длительного времени. Поэтому Samsung добавила функции оптимизации работы батареи и снижения расхода этого ресурса.
Устройства, подключенные к платформе SmartThings, могут также взаимодействовать с широким набором интеллектуальных устройств, в том числе новых, в развиваемой Samsung экосистеме Интернета вещей для дома.
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