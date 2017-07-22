РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung проводит бета-тестирование интеллектуальной утилизации смартфонов Galaxy

21 апреля 2021, 15:50




Samsung выпустила мобильное приложение, которое доступно для пользователей в Великобритании, Южной Корее и США, принимающие участие в новой программе интеллектуальной утилизации старых смартфонов Galaxy. Эта программа называется Galaxy Upcycling at Home. Она позволяет пересмотреть принцип утилизации старых моделей телефонов и предлагает применять их в качестве интеллектуальных датчиков или устройств IoT.

Новая инициатива Samsung была анонсирована в январе этого года, сейчас она находится на стадии бета-тестирования. Для участия требуется установка на старый смартфон специальной утилиты, которая позволяет телефону работать как устройство IoT.

Samsung проводит бета-тестирование функции интеллектуальной утилизации смартфонов Galaxy


Новые функции доступны через приложение SmartThings, разработкой которого занимается специальная лаборатория SmartThings Labs. Благодаря утилите, старые телефоны можно использовать как простые устройства для умного дома: осуществлять уход за детьми, следить за домашними животными и т.д.

Усовершенствованные устройства способны, например, различать звуки, используя добавленные функции AI. Если устройство используется для улавливания звуков плача ребенка или лая собаки, то обнаружив их, оно немедленно отправляет предупреждение на рабочий телефон пользователя. Те могут сразу прослушать записанный звук и решить, что делать. Старый телефон фактически превращается в радионяню.

Samsung проводит бета-тестирование функции интеллектуальной утилизации смартфонов Galaxy


Другой пример связан с использованием оптического датчика смартфона. Он может контролировать уровень освещенности в комнате. Пользователи могут заранее настроить смартфон через SmartThings на автоматическое включение света, если в комнате становится темнее, чем заданный уровень.

Samsung проводит бета-тестирование функции интеллектуальной утилизации смартфонов Galaxy


Чтобы устройство постоянно работало как IoT, оно должно расходовать запас питания экономно. Это позволит использовать его в течение длительного времени. Поэтому Samsung добавила функции оптимизации работы батареи и снижения расхода этого ресурса.

Устройства, подключенные к платформе SmartThings, могут также взаимодействовать с широким набором интеллектуальных устройств, в том числе новых, в развиваемой Samsung экосистеме Интернета вещей для дома.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch для iPad стоит значительно дешевле, чем Apple Magic Keyboard
  • Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор
  • Zigbee Alliance начнет выдавать сертификаты CHIP для товаров умного дома в конце 2021 года
  • Тяговооруженность дрона Ingenuity на Марсе в 4-8 раза ниже, чем у DJI Mavic Air 2 на Земле
  • Создана самая компактная в мире зарядка AOHi MAGCUBE мощностью 30 Вт

    • следующая новость
    AMD добавила FidelityFX в пакет для разработчиков игр для Xbox S | X

    предыдущая новость
    Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch для iPad стоит значительно дешевле, чем Apple Magic Keyboard

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Обзор системы безопасности Ajax Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 апреля, 2021

    AMD добавила FidelityFX в пакет для разработчиков игр для Xbox S | X

    Samsung проводит бета-тестирование интеллектуальной утилизации смартфонов Galaxy

    Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch для iPad стоит значительно дешевле, чем Apple Magic Keyboard

    DirectStorage API совместим с SSD-накопителями PCIe Gen3 NVMe

    24-дюймовый моноблок iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel

    Анонс планшетов iPad Pro 2021: mini-LED дисплей, Apple M1 и поддержка 5G

    20 апреля, 2021

    ТВ-приставка Apple TV 4K 2021 года оснащена чипом A12 Bionic

    Модный фитнес-браслет FitBit Luxe следит за здоровьем как домашний доктор

    OPPO A74 5G получил LTPS-дисплей с разрешением FullHD+

    Motorola начинает продажи элегантного смартфона Moto Razr 5G в России

    Microsoft откроет игровой сервис xCloud для пользователей iOS и ПК, но пока без России

    Великобритания может запретить покупку ARM компанией NVIDIA

    Raijintek выпустил комбо-набор Antila D5 EVO RBW-15 с RGB-подсветкой

    VESA возмутилась использованию фейкового сертификата DisplayHDR 2000

    Zigbee Alliance начнет выдавать сертификаты CHIP для товаров умного дома в конце 2021 года

    Acer выпустила мультимедийный проектор H6815BD с игровым режимом Football Mode

    19 апреля, 2021

    Автопилот Tesla мог убить двух пассажиров в Техасе

    В iPhone 13 ожидают редизайн верхней выемки экрана

    Тяговооруженность дрона Ingenuity на Марсе в 4-8 раза ниже, чем у DJI Mavic Air 2 на Земле

    2,5-дюймовый SSD-накопитель Transcend SSD250N можно использовать в NAS-системах в режиме 24/7

    ССЫЛКИ