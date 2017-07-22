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AMD добавила FidelityFX в пакет для разработчиков игр для Xbox S | X

21 апреля 2021, 17:07




Компания AMD добавила набор инструментов AMD FidelityFX в комплект программных средств для игровых разработчиков на платформе Xbox Series X/S. С их помощью они смогут использовать различные визуальные эффекты в своих играх, а также оптимизировать их под архитектуры AMD RDNA и RDNA 2. Применение этих инструментов поможет разработчикам игр добиваться более высокого качества изображений при минимальном снижении производительности консоли.

AMD добавила поддержку FidelityFX в пакет для разработчиков игр для Xbox S | X


Новые инструменты построены на открытом коде и охватывают такие функции как Image Sharpening, Parallel Sort, Variable Shading, Shadow Denoiser, Screen Space Reflections, Contrast Adaptive Sharpening и другие. Ранее этот комплект был доступен только разработчикам игр на платформе настольных систем.

AMD добавила поддержку FidelityFX в пакет для разработчиков игр для Xbox S | X


Впервые предложена технология AMD Super Resolution, которая теперь является частью коллекции FidelityFX. AMD уже подтвердила, что собирается сделать ее кроссплатформенной, чтобы геймеры могли получать одинаковые впечатления от визуальных улучшений изображения и роста производительности за счет технологий FidelityFX одновременно на настольных системах и игровых приставках.

AMD добавила поддержку FidelityFX в пакет для разработчиков игр для Xbox S | X


Появление AMD FidelityFX в Xbox Series X / S означает для геймеров также то, что игры, выпускаемые в будущем для Xbox, будут выглядеть более эффектно и смогут демонстрировать визуальные эффекты, на реализацию которых нацелены технологии FidelityFX.

К сожалению, пока нет ясности, планирует ли AMD распространить FidelityFX на экосистему Sony PlayStation.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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