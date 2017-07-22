Компания AMD добавила набор инструментов AMD FidelityFX в комплект программных средств для игровых разработчиков на платформе Xbox Series X/S. С их помощью они смогут использовать различные визуальные эффекты в своих играх, а также оптимизировать их под архитектуры AMD RDNA и RDNA 2. Применение этих инструментов поможет разработчикам игр добиваться более высокого качества изображений при минимальном снижении производительности консоли.
Новые инструменты построены на открытом коде и охватывают такие функции как Image Sharpening, Parallel Sort, Variable Shading, Shadow Denoiser, Screen Space Reflections, Contrast Adaptive Sharpening и другие. Ранее этот комплект был доступен только разработчикам игр на платформе настольных систем.
Впервые предложена технология AMD Super Resolution, которая теперь является частью коллекции FidelityFX. AMD уже подтвердила, что собирается сделать ее кроссплатформенной, чтобы геймеры могли получать одинаковые впечатления от визуальных улучшений изображения и роста производительности за счет технологий FidelityFX одновременно на настольных системах и игровых приставках.
Появление AMD FidelityFX в Xbox Series X / S означает для геймеров также то, что игры, выпускаемые в будущем для Xbox, будут выглядеть более эффектно и смогут демонстрировать визуальные эффекты, на реализацию которых нацелены технологии FidelityFX.
К сожалению, пока нет ясности, планирует ли AMD распространить FidelityFX на экосистему Sony PlayStation.
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