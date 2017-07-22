Аудиосервис СберЗвук анонсировал функцию поиск плейлистов с помощью смайликов. По мнению разработчиков сервиса, такой способ является интуитивно понятным и простым в исполнении.
Чтобы найти подходящие плейлисты в аудиосервисе, предложены три категории эмодзи, которые соответствуют настроению, активности и месту. Сообщается, что СберЗвук подберет музыку для любого момента.
На текущий момент эмодзи и соответствующие им эмоции понимают сотни плейлистов. Но в СберЗвук считают, что это - только начало. Они намерены увеличивать число музыкальных подборок и эмодзи для поиска.
«Эмодзи, как и музыка - универсальный язык, который помогает легко выражать чувства. Мы объединили эти две категории, облегчив поиск максимально подходящих плейлистов для любого момента. Новая опция «поиск по эмодзи» - это максимальное проявление эмпатии к нашим пользователям, - рассказал директор по маркетингу СберЗвука Вадим Пугин. - Эмодзи экономит время и увеличивает глубину контакта между аудиосервисом, человеком и музыкой».
По оценкам разработчиков, один смайлик способен выразить намного больше, чем набор слов. Разработчики намерены найти выражение эмоций для пользователей в любом настроении, чтобы поддержать или исправить его.
Сервис позволяет выбрать плейлист с бодрыми танцевальными треками, а можно наоборот включить грустный плейлист, чтобы предаться печали. Как разработчики СберЗвук намерены распознавать не только текущее настроение, но и желания пользователя, не сообщается.
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