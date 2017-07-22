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Внешние диски Seagate Firecuda создают стильную игровую атмосферу и могут хранить до 16 Тбайт данных

21 апреля 2021, 19:05




Компания Seagate Technology анонсировала две новые системы хранения данных для настольных систем: FireCuda Gaming Hard Drive и FireCuda Gaming Hub. Это внешние накопители, которые подойдут всем пользователям, но в первую очередь геймерам. Секрет привлекательности: накопители FireCuda не только предоставляют место для хранения данных, но и создают стильную атмосферу, что превращает процесс игры в эффектное зрелище.

FireCuda Gaming Hard Drive

FireCuda Gaming Hard Drive


Стильный вид накопителям в первую очередь придает светодиодная RGB-подсветка. Ею оснащены обе модели FireCuda. Настройка выполняется с помощью утилиты Seagate Toolkit, которая помогает подобрать игровую атмосферу под вкус геймера.

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Стильность создает также технология Razer Chroma RGB. Благодаря ей можно синхронизировать подсветку накопителей с другими игровыми периферийными устройствами, которые поддерживают технологию Chroma.

FireCuda Gaming Hard Drive

FireCuda Gaming Hard Drive


Внешний жесткий диск FireCuda Gaming Hard Drive имеет емкость 1 Тбайт (5 699 руб.), 2 Тбайта (8 499 руб.) или 5 Тбайт (14 099 руб.). Его питание осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen1, что обеспечивает полную автономность. Такая модель способна заинтересовать всех, кто любит поиграть на ноутбуке в поездках.

Внешний хаб-накопитель FireCuda Gaming Hub имеет более «серьезную» емкость: 8 Тбайт (16 599 руб.) или 16 Тбайт (31 199 руб.). Он также оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen1, по которому получает питание и передает данные.

FireCuda Gaming Hub

FireCuda Gaming Hub


Свое название хаб получил за дополнительные порты USB-C и USB-A, которые расположены на передней панели. Через них могут подключаться другие периферийные устройства для передачи данных и питания.

FireCuda Gaming Hub

FireCuda Gaming Hub


Оба жестких диска поставляются с трехлетней подпиской Rescue Data Recovery Services, которая решит все возможные проблемы, связанные с восстановлением данных, если вдруг подобное произойдет. Ограниченная гарантия на сами модели предоставляется на один год.



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