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Метки Apple AirTag защищены от слежки со стороны мошенников

21 апреля 2021, 22:20




Брелки Airtag оказались защищенными от возможной слежки со стороны мошенников. Это показали первые опыты их практического использования.

Брелки AirTag впервые проявились более года назад, но прошедшее время были больше предметом обсуждений, чем пользования. Официально они были представлены на прошедшем мероприятии Apple Spring Loaded вместе с моноблоком iMac M1 и планшетом iPad Pro.

Брелки Airtag


Брелки AirTag имеют форму таблетки, которую можно положить в сумку или на которую можно повесить ключи от квартиры или любую ценную вещь, которую нельзя потерять. Предполагается, что брелки AirTag могут быть также прикреплены к часто теряемым вещам, таким как велосипеды, багаж, ключи от машины, кошельки и многое другое.

Брелки Airtag


Брелок предоставляет возможность отследить свое местоположение с помощью смартфона хозяина через приложение iPhone Find My. Оно способно безошибочно узнать направление до текущего места расположения брелка AirTag и указать расстояние.

Брелки Airtag


Однако появление таких брелков слежения вызывает определенные опасения. В мире существует около миллиарда смартфонов iPhone, через которые происходит защищенное определение местоположения искомого предмета через приложение Apple Find My. В таких условиях может возникнуть ситуация, когда кто-то захочет отследить другого человека с помощью своего брелка.

Сделать это казалось бы просто: достаточно подсунуть крошечную бирку Airtag в сумочку другому человеку, чтобы всегда знать его местонахождение.

Брелки Airtag


К счастью, Apple позаботилась о такой угрозе и с самого начала встроила в трекер ряд функций защиты от подобного преследования.

Брелки Airtag


Первая функция защиты реализуется с помощью собственного iPhone преследуемого человека. Смартфон способен обнаружить брелок AirTag, который постоянно «следует» за новым владельцем, которому не принадлежит. В этом случае смартфон уведомить его, указав, что неизвестный брелок AirTag путешествует вместе с ним из одного места в другое с течением некоторого времени.

Брелки Airtag


Вторая функция защиты связана со случаем, когда у пользователя нет собственного устройства iOS. Если брелок AirTag был отделен от своего владельца на длительный период времени, то он будет воспроизводить звуковой сигнал при перемещении, чтобы привлечь к нему внимание.

Брелки Airtag


Если пользователь обнаружит, например, в своем багаже неизвестный ему брелок AirTag, он может коснуться к нему своим iPhone или устройством с поддержкой NFC. На экране появятся инструкции, которые помогут отключить неизвестный AirTag.



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