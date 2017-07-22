Хорошо известный информатор Мукул Шарма заявил, что скоро может быть объявлен выход на глобальный рынок инновационного складного смартфона Xiaomi Mi MIX Fold. Эта модель была запущена в продажу в Китае месяц назад. По слухам, она пользуется большой популярностью среди покупателей. Это первый складной смартфон в линейке Xiaomi, и компания положительно оценивает старт ее продаж и перспективы роста.
Китайский вариант модели Mi MIX Fold имеет номер M2011J18C. Поводом для предположений о предстоящем глобальном запуске стала информация, полученная из сертификационного центра IMEI, в базе данных которого была обнаружена новая запись с номером модели M2011J18G. Xiaomi использует букву «G» для идентификации аппаратов для глобального рынка (Global), тогда как буква «C» используется для смартфонов, предназначенных только для китайского рынка (China).
So yes. Xiaomi's first-ever foldable is likely to launch globally as well. Have spotted the global variant (M2011J18G) on the IMEI database Plus, though it does not guarantee it, the device has been registered on the Indian IMEI database too Feel free to retweet.#Xiaomipic.twitter.com/PfIVTMvbAl
Модель Xiaomi Mi MIX Fold отличается крупным размером. В разложенном состоянии она имеет 8,01-дюймовый AMOLED-экран с разрешением QHD+, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 4:3.
На передней панели находится 6,52-дюймовый AMOLED-экран с круглым отверстием под селфи-камеру. Разрешение фронтального дисплея соответствует QHD+, его частота обновления 90 Гц.
Для работы используется лучшая на сегодняшний день мобильная платформа Snapdragon 888 с установленной оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Программная оболочка устройства - ОС Android 11 на базе MIUI 12.
При таких крупных размерах и высокой вычислительной мощности Xiaomi Mi MIX Fold оснащен аккумулятором емкостью 5020 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Камеры складного первенца Xiaomi выглядят также впечатляюще. Основная камера имеет 108 мегапикселей на базе сенсора Samsung ISOCELL HM2. Помимо основной, есть также 13-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и технологией «жидкая линза». Подобное встречается в истории смартфонов впервые. Благодаря этой особенности, линза может менять форму, предоставляя зум в диапазоне от 3x до 30x. Для селфи есть 20-мегапиксельная фронтальная камера.
В Китае устройство продается по цене от 9 999 до 12 999 юаней (от 117 900 до 153 300 руб.). Будут ли такие цены подъемными для российского покупателя?
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