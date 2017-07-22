Китайская компания TerraMaster объявила о выпуске на российский рынок нового сетевого хранилища F8-422. Устройство имеет 8 лотков для жестких дисков, предоставляет поддержку сетевого интерфейса 10 GbE и аппаратное оснащение на базе 4-ядерного процессора. Такая современная конфигурация способна значительно повысить эффективность работы с данными по сравнению с обычными NAS-системами за счёт перехода на скорости уровня 10Gb.
NAS-хранилище TerraMaster F8-422 предназначено для небольших компаний и домашних офисов, работающих с большими объемами данных (обработка видео 4K, редактирование фотографий высокого разрешения, создание 3D-анимаций).
Аппаратная начинка NAS-системы выстроена на базе процессора Intel Celeron с тактовой частотой 1,5 ГГЦ. 10-Гбит сетевой интерфейс Ethernet позволяет передавать данные по сетевым кабелям Cat6/6A через два доступных разъема 1000 Мбит/с Ethernet. Передача данных защищена аппаратным шифрованием AES NI; имеется поддержка 4K.
Максимальная внутренняя емкость может достигать 144 Тбайт, если установить в восемь доступных лотков 18-Тбайт диски. При работе с дисковым массивом поддерживаются режимы RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD и SINGLE.
Для достижения максимальной производительности можно установить восемь 6-Тбайт накопителей (например, Seagate IronWolf) в режиме RAID 5. На указанной конфигурации скорость чтения и записи данных достигает 610 Мбайт/с.
Для управления данными используется операционная система TOS 4.2, поддерживающая расширенные режимы мониторинга, а также ряд новых функций, например, Wake-on-LAN (WOL), поддержку IPv4 и IPv6 и улучшенную безопасность SSL.
Устройство работает на платформах Windows, Mac, Linux, Android и iOS; поддерживает файловые службы SMB/CIFS, NFS, AFP, FTP/SFTP, WebDAV; предусматривает подключения по SMB, NFS, и iSCSI. Предусмотрена поддержка файловых систем EXT 4 и Btrfs.