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Слухи о недоработках Apple Magic Keyboard с датчиком ID Touch оказались преувеличенными

22 апреля 2021, 18:56




На прошедшем мероприятии Spring Loaded компания Apple объявила о выпуске новой клавиатуры Magic Keyboard, оснащенной сканером отпечатков пальцев Touch ID. Он предназначен для встраивания идентификации в различные онлайн-процедуры, с которыми имеют дело пользователи. Выполнение этих операций уже стало привычным для мобильных телефонов, когда при входе в приложение пользователю предлагается подтвердить свою личность отпечатком пальца. Появление датчика Touch ID в новых клавиатурах Magic Keyboard служит тем же целям: он позволяет устранить потенциальные риски, которые до сих пор существовали для настольных систем.

Слухи о недоработках Apple Magic Keyboard с датчиком ID Touch оказались преувеличенными


Но вслед за анонсом многие издания опубликовали материал, что Apple предложила «сырое» решение. В них отмечалось, что новая клавиатура с датчиком Touch ID совместима только с компьютерами Mac, работающими на чипсете M1, т.е. только новыми моноблоками iMac.

Сразу посыпались возгласы, что Apple дискриминирует собственные, ранее выпущенные компьютеры Mac, не оснащенные чипсетом M1. А поскольку многие используют клавиатуру и в других компьютерах, то они неизбежно столкнутся с отказами или ошибками. Появились заявления, что «для большинства существующих владельцев тех или иных Mac <новая клавиатура> будет не особо интересным вариантом».

Проблема объяснялась тем, что датчик TouchID не будет работать со старыми Mac на процессорах Intel, потому что для поддержки нового датчика требуется подключение сопроцессора безопасности Secure Enclave. Он имеет аппаратный диспетчер ключей, отделенный от главного процессора, и обеспечивает дополнительный уровень защиты.

В то же время известно, что Secure Enclave представляет собой аппаратный компонент, который присутствует в определенных версиях iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch и HomePod. Он присутствует в смартфонах, начиная с модели iPhone 5s, планшетах iPad Air, компьютерах Mac с чипом T1 или чипом безопасности Apple T2, Apple TV от 4-го поколения и выше, Apple Watch Series 1 и более поздних моделях, HomePod.

Так где же будет работать новая клавиатура Magic Keyboard, оснащенная сканером отпечатков пальцев Touch ID?

Оказалось, речь не идет о промахе Apple, которая выпустила новую клавиатуру для новых компьютеров, забыв о прежних пользователях. Новая Magic Keyboard будет работать не только с новыми моноблоками iMac, но и с 13-дюймовыми ноутбуками MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini, выпущенными прошлой осенью.

Слухи о недоработках Apple Magic Keyboard с датчиком ID Touch оказались преувеличенными


В то же время Apple подтвердила, что датчик Touch ID не будет работать с новым планшетами iPad Pro, даже несмотря на то, что в них также используется чип M1. Apple отмечает, что Magic Keyboard можно по-прежнему использовать с iPad Pro и другими устройствами, такими как Mac на базе Intel, но кнопка Touch ID там не будет поддерживаться.

В связи с этой ситуацией, Apple предложит три версии клавиатуры Magic Keyboard: стандартную версию с Touch ID, стандартную версию без Touch ID и расширенную версию с Touch ID и цифровым блоком клавиш.

Новая клавиатура Magic Keyboard будет доступна только с новыми iMac и не появится в розничной продаже, по крайней мере, на начальном этапе.



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