Анонс на Spring Loaded дал старт новым моноблокам iMac M1. Хотя компания Apple выпустила, на первый взгляд, только одну модель - универсальный 24-дюймовый моноблок iMac, фактически в ее линейке появилось две различные модели, отличающиеся в подходе к их использованию: базовая модель и расширенная/улучшенная/полная модель.
В отличие от других платформ, Apple не допускает «умельцев с отверткой» к бесконтрольному наращиванию конфигурации своих продуктов. Все возможности апгрейда жестко контролируются в настройках системы.
Как стало известно, новый моноблок iMac M1 в базовой комплектации не может быть сконфигурирован под установку 32 Гбайт объединенной памяти. В базовой комплектации он поставляется с 8 Гбайтами объединенной памяти и может быть обновлен только до 16 Гбайт.
Аналогичная ситуация наблюдается с клавиатурой. В базовой комплектации пользователь получает обычную клавиатуру Magic Keyboard. Если он захочет пользоваться новой системой безопасной идентификации Touch ID, ставшей привычной для iPhone, то придется доплатить 50 долларов сверху за клавиатуру Magic Keyboard с датчиком Touch ID.
То же самое наблюдается и с интерфейсами для базовой комплектации iMac. Этот моноблок поставляется с двумя портами Thunderbolt/USB 4. Добавление двух дополнительных портов USB 3 и одного порта Gigabit Ethernet обойдется в 20 000 руб. сверху.
Новое «открытие», которое сделали пользователи, касается настройки объема SSD-хранилища для данных. При покупке базовой модели iMac M1 с диагональю 24 дюйма, настроить ее для работы с 2 Тбайтами дискового пространства не удастся.
Но ситуация не критическая. Хранилище можно расширить за счет подключения внешнего SSD-диска. Однако следует помнить, что если эта опция рассматривается в перспективе, то при покупке моноблока необходимо разместить соответствующую заявку «Configure to Order» на сайте компании.
Если подытожить, Apple выпустила компьютеры iMac в уже готовых конфигурациях. При выборе младшей (базовой) модели можно нарастить ее дополнительными опциями в будущем. Но придется разбираться, что потребуется сделать для этого.