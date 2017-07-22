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realme выпустила игровой смартфон Q3 5G и самый дешевый смартфон Q3i 5G для сетей 5G

23 апреля 2021, 10:15




Компания realme объявила о выпуcке игрового смартфона realme Q3 5G с компактным 4-камерным модулем и дисплеем, отличающимся высокой чувствительностью. Второй новинкой стал смартфон realme Q3i 5G с поддержкой сетей 5G, выделяющийся самой низкой ценой на рынке.

realme Q3 5G

Смартфон realme Q3 5G оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Соотношение его сторон составляет 20:9, что позволяет удобно смотреть фильмы и использовать его для игр, прежде всего казуальных. Последнему способствует высокая частота обновления 120 Гц и дискретизации касания 180 Гц. При такой высокой чувствительности экрана отлично смотрятся высокая яркость и полная цветопередача. Инженеры realme предложили 96% охват цветовой гаммы NTSC, 4096 уровней регулировки яркости и максимальную яркость 600 нит.

realme выпустила игровой смартфон Q3 5G и самый дешевый смартфон Q3i 5G для сетей 5G

realme Q3 5G


realme Q3 5G работает на 8-нм мобильном чипсете Snapdragon 750G с 8-ядерным процессорным блоком (2 х Kryo 570 2,2 ГГц и 6 х Kryo 570 1,8 ГГц) и графическим процессором Adreno 619. Оперативная память имеет размер 6/8 Гбайт (LPDDR4x), основное хранилище заполнено встроенной памятью на 128 Гбайт (UFS 2.1) с возможностью наращивания объема за счет карты microSD.

Компактный блок камер, расположенный на задней панели смартфона, содержит основную 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.8, светодиодную вспышку, 8-мегапиксельную широкоугольную камеру с диафрагмой f/2,3 и углом обзора 119° и 2 Мп макро-камеру с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2.1.

realme выпустила игровой смартфон Q3 5G и самый дешевый смартфон Q3i 5G для сетей 5G

realme Q3 5G


На возможность игрового применения указывает технология жидкостного охлаждения VC Liquid Cooling, состоящей из набора высокоэффективных теплоотводящих материалов с большой площадью рассеивания тепла. По данным производителя, такая система способна эффективно снижать температуру на 10 °C.

Телефон использует 5000 мАч аккумулятор с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт; она способна зарядить смартфон до 100% за 63 минуты.

Телекоммуникационный набор: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C.

realme выпустила игровой смартфон Q3 5G и самый дешевый смартфон Q3i 5G для сетей 5G

realme Q3 5G


Модель realme Q3 продается по цене 246 долларов (18 500 руб.) за конфигурацию с 6/128 Гбайт памяти и 307 долларов (23 100 руб.) - с 8/128 Гбайт памяти.

realme Q3i

Компания представила также смартфон realme Q3i 5G. Он пришел на смену прошлогодней модели realme Q2i 5G и рассматривается как самый бюджетный смартфон с поддержкой сетей 5G. Модель realme Q3i в конфигурации 4/128 Гбайт стоит 169 долларов (12 700 руб.), а в конфигурации 6/128 Гбайт - 185 долларов (13 900 руб.).

Новый смартфон имеет 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц, соотношением площади экрана к корпусу 90,5% и максимальной яркостью 600 нит.

realme выпустила игровой смартфон Q3 5G и самый дешевый смартфон Q3i 5G для сетей 5G

realme Q3i 5G


Под капотом realme Q3i 5G находится чипсет MediaTek Dimensity 700 5G, который заменил Dimensity 720 у предшественника. Чипсет работает с оперативной памятью LPDDR4x и использует основную память UFS 2.1. Применяется технология динамического расширения ОЗУ (DRE), которая обеспечивает плавную работу при фактическом размере ОЗУ 6 Гбайт, не уступающем оснащению 8 Гбайт оперативной памяти.

Что касается камер, то устройство имеет тройной блок на задней панели, состоящий из 48-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/1.8, 2 Мп портретной камеры с диафрагмой f/2.4 и 2-Мп сенсора для макросъемки с фокусным расстоянием 4 см и диафрагмой f/2.4. Селфи-камера имеет разрешение 16 Мп.

realme выпустила игровой смартфон Q3 5G и самый дешевый смартфон Q3i 5G для сетей 5G

realme Q3i 5G


Среди других особенностей смартфона числятся аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, поддержка сетей 5G SA/NSA, выделенный слот под карту памяти microSD емкостью до 1 Тбайт и оболочка realme UI 2.0 на базе ОС Android 11.



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