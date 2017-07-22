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Lenovo возобновила продажи смартфонов в России: первая ласточка - Lenovo K12 Pro

23 апреля 2021, 11:35




Компания Lenovo возобновляет продажи смартфонов в России. Компания анонсировала выпуск на российском рынке новой модели Lenovo K12 Pro. Ранее, в декабре прошлого года, этот смартфон появился в Китае, где производитель воскресил свою серию K. На местный рынок были выпущены две модели - Lenovo K12 и K12 Pro, которые представляли собой обновленные версии смартфонов Moto G.

Lenovo возобновила продажи смартфонов в России с модели K12 Pro


На родном китайском рынке Lenovo K12 Pro был предложен по агрессивной цене 999 юаней (примерно 11 000 руб.). Этот же смартфон появится в России по аналогичной цене, но с учетом дополнительных российских сборов. Новинка будет продаваться в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», на маркет-плейсе goods.ru, в «Ситилинк», а также в фирменном интернет-магазине Lenovo по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей.

Lenovo K12 Pro имеет крупный 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (720x1640 пикселей), соотношением сторон 20,5:9, хорошей цветопередачей, яркостью и контрастностью.

Lenovo возобновила продажи смартфонов в России с модели K12 Pro


Аппаратная основа Lenovo K12 Pro представлена чипсетом Qualcomm Snapdragon 662, 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной основной памяти, расширяемой до 512 Гбайт за счет карты памяти microSD. Вес аппарата составляет 221 грамм.

Главным достоинством модели можно назвать большой аккумулятор, имеющий емкость 6000 мАч. Он обеспечивает до 60 ч автономной работы и до 23,4 ч непрерывного просмотра видео. Имеется функция быстрой зарядки TurboPower мощностью 20 Вт.

Еще одной сильной стороной Lenovo K12 Pro стала его 64-мегаписксельная камера с технологией QuadPixel, которая позволяет получать фотографии высокой четкости и точности цветопередачи при съемке в условиях слабого освещения. Есть также 2 Мп датчик глубины и 2 Мп сенсор для макросъемки с диафрагмой f/2.4. Для селфи выбрана 16-мегапиксельная фронтальная камера с технологией QuadPixel.

Lenovo возобновила продажи смартфонов в России с модели K12 Pro


Среди других отличий можно выделить специальную торцевую кнопку Google Assistant, которая помогает получить нужные ответы и решить срочные задачи с помощью голосовых команд. Смартфон работает под управлением Android 10.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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