В сети опубликована информация о патенте Samsung на «складное устройство», которое можно складывать как внутрь, так и наружу. Заявка на новый патент была подана в сентябре 2020 года. В 52-страничном документе Samsung оказались обнаружены чертежи, на базе которых были созданы изображения, помогающие лучше понять принципы работы его конструкции.
Если судить по снимкам, Samsung готовится создать складной смартфон с тремя створками-дисплея, соединенных двумя шарнирами. В раскрытом состоянии устройство может иметь гигантский по нынешним меркам экран, в три раза превышающий размеры современных смартфонов. По своим размерам он окажется сопоставим с полноценным планшетом. Такой форм-фактор подтверждается присутствием в патенте ссылки на стилус S Pen и приставкой Tab.
Селфи-камеры размещены по краям обоих створок, что открывает новые творческие возможности для съемки автопортретов.
Левая и правая части устройства могут складываться как внутрь, так и наружу. При складывании внутрь два экрана соединяются вместе, образуя дисплей меньшего размера. Стилус S Pen прикреплен с помощью магнита. Местом крепежа может быть торец одной из створок, тогда стилус будет размещаться в углублении между створками в сложенном состоянии.
При складывании створок наружу, телефон получает широкий полноэкранный дисплей на передней панели и две сложенные встык дисплейные панели сзади.
В полностью раскрытом состоянии мобильный гаджет Samsung выглядит как полноценный планшет с двумя камерами на задней поверхности и светодиодной вспышкой.
Среди трудностей разработки указывают на легкость повреждения дисплейных створок при складывании наружу. Инженерам Samsung придется решить непростую задачу, потому что без этого устройство будет служить слишком недолго.
Известно, что инновационный складывающийся смартфон или планшет Samsung Galaxy Z Fold Tab выйдет в начале 2022 года Является ли обнародованный патент его прототипом, пока доподлинно неизвестно.
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