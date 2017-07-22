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NVIDIA RTX 3080 Ti способен майнить эфир со скоростью 119 MH/s

23 апреля 2021, 14:46




В сети появилась информация о характеристиках давно ожидаемой флагманской видеокарты NVIDIA из линейки Ampere, который получит название GeForce RTX 3080 Ti. Информация о скором появлении этого «аппарата» ходит уже давно, но успеху события до сих пор мешали постоянные задержки. Согласно последним сведениям, анонс должен состояться в мае 2021 года, как утверждают многочисленные источники.

Будущая видеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti способен майнить эфир со скоростью 119 MH/s


Самый интересный материал из последних слухов опубликовало сетевое издание Videocardz. Оно разместило снимок экрана, полученный при прогоне утилиты GPU-Z на системе с установленной видеокартой GeForce RTX 3080 Ti. Так удалось узнать ее характеристики.

Видно, что снимок сделан давно. На нем показана производительность графического процессора на операциях майнинга Etherium. После введения мер противодействия майнингу эти возможности станут недоступны для розничной версии.

Будущая видеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti способен майнить эфир со скоростью 119 MH/s


Согласно снимку, RTX 3080 Ti способен обеспечить невероятно высокую производительность поиска хешей при майнинге Etherium - 119 MH/s. С учетом, что в настоящее время средний хэшрейт эфира составляет 541,356.0007 GH/s, а цена Etherium 2311.9 долларов, несложно оценить эффективность нового флагмана для недоступного майнинга.

Будущая видеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti способен майнить эфир со скоростью 119 MH/s


Такая высокая производительность связана с тем, что буферная память видеокарты разогнана до 21,4 Гбит/с, а тепловая мощность (TBP) поднята до 278 Вт. Если бы эти факторы не были реализованы, то в условиях стандартной производительности (без майнинга), производительность составила бы около 110 MH/s.

Но даже при сниженной вдвое производительности майнинга результат будет выше. Скорость хеширования составит около 70 MH/s, что немного выше 60 MH/s, который способна показать видеокарта RTX 3070.

Что касается тактовых частот, то сейчас базовая частота принимается равной 1365 МГц. В режиме разгона она может быть доведена до 1665 МГц. При надлежащем охлаждении разогнать видеокарту можно еще выше, до тактовой частоты близкой к отметке 2 ГГц.

Будущая видеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti способен майнить эфир со скоростью 119 MH/s


Что касается частоты работы памяти, то сейчас ее стандартной частотой принята 1188 МГц. С с учетом доступных каналов доступа пропускная способность памяти составляет 19 Гбит/с, как у RTX 3080.

Ожидается, что новый флагман GeForce RTX 3080 Ti появится в мае по цене более 1000 долларов (предварительные оценки указывают на цену 1199 долларов). Его производительность будет немного ниже, чем у 3090, и примерно на 10-15% выше, чем у 3080.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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