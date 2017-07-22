Японская компания iiyama объявила о выпуске 27-дюймового игрового монитора G-Master GB2770QSU с разрешением WQHD, частотой обновления 165 Гц. Используемая в нем технология Fast IPS, как заявляет производитель, обеспечивает новый уровень воспроизведения. Время отклика движущегося изображения составляет 0,5 мс.
За сверхбыстрый отклик отвечает именно технология Fast IPS. Дисплейные LCD-панели на ее базе способны переключать пиксели в четыре раза быстрее, чем обычные IPS-панели. Время отклика от серого к серому составляет всего 1 мс, что практически исключает смазывание изображения при движении.
Новый дисплей сертифицирован по уровню DisplayHDR 400 и имеет яркость 400 нит. Он использует 8-битное представление цвета и отвечает наивысшему уровню Premium Pro в поддержке FreeSync для синхронизации частоты обновления изображения. Для повышения видимости в затененных областях доступна функция Black Tuner. После ее включения изображение в затемненных областях становится более четким. Это помогает быстрее обнаружить врага.
Все настройки производятся через экранное меню, что позволяет легко настроить параметры дисплея в соответствии с личными предпочтениями, выбирая их с учетом типа игры, например, шутер от первого лица или стратегия.
Новый монитор оснащен входами HDMI и DisplayPort. Есть также разъем для наушников и USB-концентратор с поддержкой функции зарядки. Применяется технологии предотвращения мерцания и снижения излучения синего света для устранения нагрузки на глаза.
Подставка G-Master GB2770QSU допускает регулирование по высоте. Доступны также модели с разрешением Full HD и диагональю 27 и 24 дюйма.
Информация о цене не сообщается.
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