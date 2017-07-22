После того, как Apple представила на этой неделе свои новые модели планшетов iPad Pro, многие обратили внимание, что наиболее заметным изменением стал переход на чип M1. В этой связи многие вспомнили, что еще в ноябре прошлого года аналогичная замена произошла с MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini. В результате возникло предположение, что Apple готовится к будущему слиянию настольных систем iMac и планшетов iPad. Будущий универсальный аппарат будет работать на общем чипе и возьмет самое лучшее от ныне существующих моделей. В итоге появится универсальное устройство взамен нынешних настольных и мобильных продуктов.
Ответ на это предположение пришлось давать главе Apple по маркетингу Грегу Джосвиаку в интервью изданию The Independent. Вместе с ним присутствовал директор по аппаратным средствам Джон Тернус.
Как заявил Джосвиак, Apple стремится «создать лучшие продукты в соответствующих категориях». Тернус добавил к этому, что Apple не стремится ввести какие-либо ограничения для любого из создаваемых устройств, чтобы исключить его влияние на другие. «Мы стремимся сделать лучший настольный iMac, который мы можем сделать. Мы также стремимся сделать лучший планшет iPad, который мы способны сделать», - заявил Тернус.
Как отметил Тернус, новые модели iPad Pro, возможно, обладают избыточной мощностью, чем требуется сегодня рядовому пользователю планшета для обычной работы, когда не требуется загружать профессиональные программы, таких как Final Cut Pro. В то же время Тернус и Джосвиак отказались давать комментарии, какое программное обеспечение может появиться в будущем, которое потребует такие повышенные системные и вычислительные ресурсы.
Вместо этого Джосвиак заявил, что вводимая избыточная производительность позволяет разработчикам искать новые возможности для реализации своих творческих замыслов в приложениях. «Наши разработчики довольно быстро начинают использовать получаемые избыточные преимущества», - заявил Джосвиак.
Джосвиак также отметил, что клиентам приятно осознавать, что при покупке нового продукта они получают «запас, который не будет устаревать сразу». Тернус заявил, что это объясняет, почему Apple выбрала именно чип M1 вместо прежнего чипа A-серии. Буквально он сказал следующее: «Apple всегда ставила в iPad Pro свой лучший процессор».
Джосвиак также заявил, что новый 12,9-дюймовый дисплей iPad Pro изготавливается по технологии miniLED, которая конкурирует с Pro Display XDR. «Было необходимо уменьшить толщину iPad. Теперь дисплей стал намного тоньше, чем Pro Display XDR».
Было отмечено, что Apple добавила сверхширокоугольную фронтальную камеру в iPad Pro с новой функцией «Центральная сцена». Она позволяет пользователю оставаться в кадре при перемещении по комнате. Со слов Тернус, новая возможность «раскрепощает». Он отметил, что она также полезна для работы поддержки FaceTiming с большой группой участников.
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