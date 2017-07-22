РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Грег Джосвиак (Apple): Планы слияния Mac и iPad преувеличены

23 апреля 2021, 18:45




После того, как Apple представила на этой неделе свои новые модели планшетов iPad Pro, многие обратили внимание, что наиболее заметным изменением стал переход на чип M1. В этой связи многие вспомнили, что еще в ноябре прошлого года аналогичная замена произошла с MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini. В результате возникло предположение, что Apple готовится к будущему слиянию настольных систем iMac и планшетов iPad. Будущий универсальный аппарат будет работать на общем чипе и возьмет самое лучшее от ныне существующих моделей. В итоге появится универсальное устройство взамен нынешних настольных и мобильных продуктов.

Ответ на это предположение пришлось давать главе Apple по маркетингу Грегу Джосвиаку в интервью изданию The Independent. Вместе с ним присутствовал директор по аппаратным средствам Джон Тернус.

Грег Джосвиак (Apple): Планы слияния Mac и iPad преувеличены


Как заявил Джосвиак, Apple стремится «создать лучшие продукты в соответствующих категориях». Тернус добавил к этому, что Apple не стремится ввести какие-либо ограничения для любого из создаваемых устройств, чтобы исключить его влияние на другие. «Мы стремимся сделать лучший настольный iMac, который мы можем сделать. Мы также стремимся сделать лучший планшет iPad, который мы способны сделать», - заявил Тернус.

Как отметил Тернус, новые модели iPad Pro, возможно, обладают избыточной мощностью, чем требуется сегодня рядовому пользователю планшета для обычной работы, когда не требуется загружать профессиональные программы, таких как Final Cut Pro. В то же время Тернус и Джосвиак отказались давать комментарии, какое программное обеспечение может появиться в будущем, которое потребует такие повышенные системные и вычислительные ресурсы.

Вместо этого Джосвиак заявил, что вводимая избыточная производительность позволяет разработчикам искать новые возможности для реализации своих творческих замыслов в приложениях. «Наши разработчики довольно быстро начинают использовать получаемые избыточные преимущества», - заявил Джосвиак.

Джосвиак также отметил, что клиентам приятно осознавать, что при покупке нового продукта они получают «запас, который не будет устаревать сразу». Тернус заявил, что это объясняет, почему Apple выбрала именно чип M1 вместо прежнего чипа A-серии. Буквально он сказал следующее: «Apple всегда ставила в iPad Pro свой лучший процессор».

Джосвиак также заявил, что новый 12,9-дюймовый дисплей iPad Pro изготавливается по технологии miniLED, которая конкурирует с Pro Display XDR. «Было необходимо уменьшить толщину iPad. Теперь дисплей стал намного тоньше, чем Pro Display XDR».

Было отмечено, что Apple добавила сверхширокоугольную фронтальную камеру в iPad Pro с новой функцией «Центральная сцена». Она позволяет пользователю оставаться в кадре при перемещении по комнате. Со слов Тернус, новая возможность «раскрепощает». Он отметил, что она также полезна для работы поддержки FaceTiming с большой группой участников.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Планшеты iPad Pro выпуска 2021 года оснащены чипсетом Apple M1, мини-светодиодным дисплеем, поддержкой 5G и Thunderbolt
  • Apple собирается обновить стилус Apple Pencil до третьего поколения
  • TCL показала прототип телефона Fold 'n Roll, сочетающего в себе три форм-фактора
  • Alienware оснастила игровой ноутбук m15 R5 Ryzen Edition процессором AMD Ryzen 9 5900HX
  • OPPO запатентовала дизайн устройства со съемным дисплеем типа Microsoft Surface Book

    • предыдущая новость
    iiyama представила 27-дюймовый игровой монитор G-Master GB2770QSU со временем отклика 0,5 мс

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессорный кулер Обзор системы безопасности Ajax Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 апреля, 2021

    Грег Джосвиак (Apple): Планы слияния Mac и iPad преувеличены

    iiyama представила 27-дюймовый игровой монитор G-Master GB2770QSU со временем отклика 0,5 мс

    NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti способна майнить эфир со скоростью 119 MH/s

    Новый Samsung Galaxy Z Fold Tab может получить именно такой дизайн

    Lenovo возобновила продажи смартфонов в России: первая ласточка - Lenovo K12 Pro

    realme выпустила игровой смартфон Q3 5G и самый дешевый смартфон Q3i 5G для сетей 5G

    22 апреля, 2021

    Apple запретила установку 32 Гбайт памяти в базовой модели iMac M1

    Слухи о недоработках Apple Magic Keyboard с датчиком ID Touch оказались преувеличенными

    NAS-массив TerraMaster F8-422 вмещает до 144 Тбайт данных с доступом через 10GbE

    Складной Xiaomi MI MIX Fold скоро появится глобально, но по зубам ли его цены для России?

    21 апреля, 2021

    Метки Apple AirTag защищены от слежки со стороны мошенников

    Steam обновил игровой сервис ради главных фанатов гейминга

    Внешние диски Seagate Firecuda создают стильную игровую атмосферу и могут хранить до 16 Тбайт данных

    СберЗвук будет управлять настроением слушателей, опираясь на эмодзи

    AMD добавила FidelityFX в пакет для разработчиков игр для Xbox S | X

    Samsung предлагает превратить старые смартфоны в устройства Умного дома

    Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch для iPad значительно дешевле Apple Magic Keyboard

    DirectStorage API совместим с SSD-накопителями PCIe Gen3 NVMe

    24-дюймовый моноблок iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel

    Анонс планшетов iPad Pro 2021: mini-LED дисплей, Apple M1 и поддержка 5G

    ССЫЛКИ