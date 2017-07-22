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NVIDIA ведет разработку игры Marbles at Night на технологиях RTX

23 апреля 2021, 20:44




По слухам, компания NVIDIA практически завершила подготовку новой игры, в основе которой использованы ее современные технологии, показанные в прошлом году в знаменитом деморолике «Marbles at Night».

Демонстрация «Marbles at Night» представляет собой прорисованный в реальном времени набор объектов, которые находятся в отдельной комнате с большим количеством источников света. Объекты перемещаются в пространстве по законам физики. Реальность картинки создается за счет воспроизведения динамически изменяющихся источников света с применением технологии трассировки лучей и использованием более 100 миллионов полигонов.

NVIDIA ведет разработку игры на технологиях RTX «Marbles at Night»


Сцены видеоролика «Marbles at Night» были созданы в NVIDIA Omniverse на базе одного графического процессора GeForce RTX 3090.

«Marbles at Night» - это не просто красивый видеоролик, которых немало на просторах интернета. Создание обычного видеоролика предполагает кропотливую подготовительную работу с параллельным обсчетом элементов, попадающих потом в готовый проект. В случае с видеороликом «Marbles at Night» обсчет производился в реальном времени.



Цель демонстрации была показать возможности технологии RTX компании NVIDIA. Для создания визуальных эффектов в реальном времени с уровнем качества компьютерной графики там применялись собственные методы трассировки лучей и сглаживания (DLSS), предусматривающие использование алгоритмов искусственного интеллекта.

Новость о создании самостоятельной игры на технологии NVIDIA RTX появилась в издании The FPS Review. С их слов, в NVIDIA практически готова к выпуску техническая демонстрационная версия игры в стиле «Marbles at Night». По слухам, возможность попробовать игру в действии получат пользователи видеокарт Turing и Ampere.

Но пока NVIDIA не выпустила готовую техническую версию для широкой публики, геймерам не удастся убедиться в правдивости этой новости.



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