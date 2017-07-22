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Водоблок Phanteks Glacier G6000 STRIX предназначен для видеокарт ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900

24 апреля 2021, 17:33




Голландская компания Phanteks, известная выпуском не современных тепловых решений, интересных также с точки зрения их дизайна, объявила о начале продаж высокопроизводительных водяных блоков Glacier G6000 STRIX. Они спроектированы специально для установки в качестве задней панели для видеокарт серии ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900. Новый водоблок позволяет разгонять их до максимальной производительности, принимая на себя функции охлаждения всей задней части печатной платы, включая все его полупроводниковые элементы. Отмечается яркий дизайнерский стиль нового изделия.

Водоблок Phanteks Glacier G6000 STRIX предназначен для видеокарт ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900


В водоблоке G6000 STRIX применяются материалы премиум-класса. К их числу относятся никелированное медное основание, прозрачный акриловый корпус, черные или хромированные алюминиевые накладки и уплотнительные кольца VITON промышленного качества. Этот выбор обеспечивает максимальную надежность и долговечность изделия.

Съем тепла осуществляется через 6-миллиметровое медное основание, имеющее большую площадь оребрения. Такая конструкция обеспечивает пониженное сопротивление потоку воздуха, который обдувает ее и отводит тепло с большой эффективностью.

Водоблок Phanteks Glacier G6000 STRIX предназначен для видеокарт ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900


Водоблок позволяет снимать тепло сразу со всех критических компонентов видеокарт, включая корпус графического процессора, микросхемы VRAM-памяти, контроллеры VRM и PWM. Отвод тепла осуществляется непосредственно через медное основание и алюминиевую заднюю панель.

Элегантный вид водоблока создает встроенная подсветка D-RGB. Она может синхронизироваться с аксессуарами Phanteks D-RGB и совместимыми материнскими платами.

Изготовление задней панели Glacier G6000 STRIX осуществляется на станках с ЧПУ. Это позволяет добиться минималистичности и элегантности, улучшить охлаждение оперативной памяти и VRM.

Цена водоблока Glacier G6000 STRIX составляет от 179,99 до 209,99 долларов (от 13 500 до 15 700 руб.) в зависимости от типа обработки. Водяной блок продается как отдельно, так и в комплекте с задней черной или хромированной алюминиевой накладкой.

Водоблок Phanteks Glacier G6000 STRIX предназначен для видеокарт ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900


Водоблок Phanteks Glacier G6000 STRIX предназначен для видеокарт ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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