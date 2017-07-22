Голландская компания Phanteks, известная выпуском не современных тепловых решений, интересных также с точки зрения их дизайна, объявила о начале продаж высокопроизводительных водяных блоков Glacier G6000 STRIX. Они спроектированы специально для установки в качестве задней панели для видеокарт серии ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900. Новый водоблок позволяет разгонять их до максимальной производительности, принимая на себя функции охлаждения всей задней части печатной платы, включая все его полупроводниковые элементы. Отмечается яркий дизайнерский стиль нового изделия.
В водоблоке G6000 STRIX применяются материалы премиум-класса. К их числу относятся никелированное медное основание, прозрачный акриловый корпус, черные или хромированные алюминиевые накладки и уплотнительные кольца VITON промышленного качества. Этот выбор обеспечивает максимальную надежность и долговечность изделия.
Съем тепла осуществляется через 6-миллиметровое медное основание, имеющее большую площадь оребрения. Такая конструкция обеспечивает пониженное сопротивление потоку воздуха, который обдувает ее и отводит тепло с большой эффективностью.
Водоблок позволяет снимать тепло сразу со всех критических компонентов видеокарт, включая корпус графического процессора, микросхемы VRAM-памяти, контроллеры VRM и PWM. Отвод тепла осуществляется непосредственно через медное основание и алюминиевую заднюю панель.
Элегантный вид водоблока создает встроенная подсветка D-RGB. Она может синхронизироваться с аксессуарами Phanteks D-RGB и совместимыми материнскими платами.
Изготовление задней панели Glacier G6000 STRIX осуществляется на станках с ЧПУ. Это позволяет добиться минималистичности и элегантности, улучшить охлаждение оперативной памяти и VRM.
Цена водоблока Glacier G6000 STRIX составляет от 179,99 до 209,99 долларов (от 13 500 до 15 700 руб.) в зависимости от типа обработки. Водяной блок продается как отдельно, так и в комплекте с задней черной или хромированной алюминиевой накладкой.
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