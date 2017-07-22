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Commodore 64 выпуска 1982 года может добывать биткоины с хэшрейтом до 60 H/s

24 апреля 2021, 19:33




Игровой компьютер Commodore 64, которая начали выпускать еще в 1982 году, способна майнить биткойны с производительностью до 60 H/s. Конечно, это заметно уступает новой флагманской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti из линейки Ampere, которая способна «молотить» Etherium со скоростью 119 MH/s, о чем THG.ru сообщал www.thg.ru/technews/20210423_144624.html недавно. Но следует учесть, что разница в годах выпуска двух моделей составляет почти 40 лет.

Commodore 64 выпуска 1982 года может добывать биткоины с хэшрейтом до 60 H/s

Commodore 64


Оценить возможности майнинга домашнего компьютера Commodore 64 взялся программист видеоигр и коллекционер ретро-компьютеров по имени «8-Bit Show And Tell». Он лично модифицировал свой Commodore 64, наладив его для добычи биткоинов, и записал весь процесс на видео.



Домашний компьютер Commodore 64 был выпущен на рынок компанией Commodore International в августе 1982 года по цене 595 долларов. Он был оснащен процессором MOS Technology 6510 с частотой 1,023 МГц. Консоль имела 64 Кбайт оперативной памяти (ОЗУ) и 20 Кбайт основной памяти (ПЗУ). За все время выпуска Commodore 64 (1982-1994) было продано более 15 млн компьютеров. Благодаря этому, он попал в книгу рекордов Гиннесса как лидер продаж среди моделей компьютеров.

Commodore 64 выпуска 1982 года может добывать биткоины с хэшрейтом до 60 H/s

Commodore 64 майнинг биткойнов, Источник: 8-Bit Show And Tell


Это уже не первая попытка модифицировать старые консоли для майнинга криптовалюты. Похоже, увлекательное хобби становится популярным.

Например, в марте этого года была предпринята попытка запустить под майнинг биткоинов игровую приставку Nintendo GameBoy. Как заявил «8-Bit Show And Tell», именно то видео вдохновило его сделать похожее с своим Commodore 64.

Производительность поиска хэшей на Commodore 64 составила около 0,3 H/s. Со слов моддера, код был написан на языке C, а не на чистом ассемблере. По его мнению, переход к машинным кодам позволил бы поднять производительность как минимум в 10 раз. Он также подсказал, что Commodore 64 можно оснастить дополнительной картой SuperCPU, которая позволит поднять производительность еще в 20 раз. Со слов моддера, он проверил, что это работает.

К сожалению, даже с приростом в скорости поиска ключей «машинка» Commodore 64 не может соперничать с лучшими современными ASIC-майнерами 2021 года. Впрочем, она также вне конкуренции с ними и по цене.

Commodore 64 выпуска 1982 года может добывать биткоины с хэшрейтом до 60 H/s




Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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