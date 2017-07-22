Частная китайская компания Bitmain выпустила ASIC-устройство Antminer E9 Ethereum, производительность которого, по данным производителя, соответствует одновременной установке 32 карт NVIDIA RTX 3080 или 25 карт NVIDIA RTX 3090s.
Как заявляет китайский производитель, при работе Antminer E9 с производительностью 3 GH/s потребляемая мощность составляет «всего» 2556 Вт. В пересчете его эффективность составляет 0,85 Дж/Mh. По этому показателю его можно отнести к числу одного из самых эффективных майнеров Ethereum на рынке.
Эти цифры следует пересчитать. Производительность NVIDIA RTX 3080 составляет 94 МН/s, RTX 3090s способны молотить на уровне 120 МН/s. Напомним, по данным Bitmain, майнер Antminer E9 Ethereum способен обеспечить производительность 3 GH/s.
Об эффективности работы нового майнера можно судить даже в сравнении со специализированными майнинговыми картами NVIDIA CMP 30HX. По данным NVIDIA, их производительность составляет 26 МН/s. Один майнер Antminer E9 Ethereum заменяет 115 карт CMP 30HX, которые NVIDIA предлагает майнерам к использованию как специализированное решение. Очевидно, что окупаемость такого майнера будет тоже заметно выше, чем карт NVIDIA.
Приводятся данные по эффективности майнера Antminer E9 Ethereum с учетом нынешних цен на Etherium (2447,5 долл. - 183 170 руб.) и цен на электричество в США (0,13 долл./кВт - 9,73 руб./кВт). Новый майнер способен приносить доход в 236 долларов/сутки (17 700 руб./сут) или 442 500 руб/мес.
Bitmain не объявила конкретных цен на новую модель ASIC Antminer E9 и его доступность. По оценкам экспертов, его цена может составить «свыше 20 000» долларов (1 496 800 руб.). Есть предположения, что при таких характеристиках, его цена может легко подняться еще на 30%.
Но по оценке экспертов, выпуск производительного майнера хотя и является знаменательным событием для рынка, но вряд ли будет иметь значительные последствия. Глобальный спрос на майнеры Ethereum большой, и его не сможет удовлетворить только Bitmain. Поэтому выпуск нового майнера не повлияет на глобальную нехватку графических процессоров.
Конкуренцию Antminer E9 способен составить только майнер Linzhi Phoenix, имеющий производительность 2,6 GH/s и энергопотребление 3000 Вт. Наглядно видно, что Antminer E9 опережает соперника на 15,3% по производительности и на 14,8% по энергопотреблению. Зато конкурент Linzhi Phoenix дешевле Antminer и стоит 11 300-13 700 долларов.
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