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Onda выпустила материнскую плату B365 D32-D4 Magic Edition для майнинга Chia Coin

26 апреля 2021, 12:57




Китайская компания Onda выпустила специализированную материнскую плату B365 D32-D4 Magic Edition для майнинга Chia Coin. Она предлагает 32 порта для установки SATA HDD и SSD. Многие эксперты рассматривают это как идеальный вариант для майнинга криптовалюты Chia Coin.

Новая плата способна поддерживать в работе до 32 жестких дисков и твердотельных накопителей на базе SATA. По слухам, производители уже ведут разработку специализированных твердотельных накопителей, предназначенных для майнинга токенов Chia Coin.

Onda выпустила материнскую плату B365 D32-D4 Magic Edition для майнинга Chia Coin


В настоящее время наблюдается настоящая истерия по поводу криптовалюты Chia Coin. Пока она охватила только китайское общество, но по разным признакам можно ожидать, что скоро популярность может перекинуться и на другие территории. Многие называют ее вторым биткоином, магазины взвинчивают цены на жесткие диски, которые являются главным необходимым элементом для ее майнинга. Скупаются в первую очередь диски серверного класса как более надежные и приспособленные для повышенных нагрузок.

Материнская плата Onda B365 D32-D4 Magic Edition основана на чипсете Intel B365. Она имеет четыре слота для установки модулей памяти DDR4 DIMM и по одному слоту на PCIe Gen 3.0 x16 и PCIe 3.0 x1. Размер платы составляет 530x310 мм, питание на плату подается через стандартный 24-контактный разъем ATX и двойной 8-контактный разъем для процессора. Система ввода/вывода охватывает два порта Gigabit Ethernet, один порт USB 2.0, четыре порта USB 3.0, порт VGA и HDMI, а также кнопки включения/выключения.

Onda выпустила материнскую плату B365 D32-D4 Magic Edition для майнинга Chia Coin


По имеющейся информации, для питания портов SATA на материнской плате Onda доступно в общей сложности шесть 6-контактных разъемов. Порты SATA могут обслужить работу хранилища емкостью до 448 Тбайт, отвечающего стандартам HDD или SSD NVMe.

Для майнинга Chia Coin требуется не только как можно больше свободного места на дисках, но и поддержка многократных операций чтения и записи. Поэтому особое внимание уделяется долговечности дисков (TBW), их выносливости. Производитель рекомендует устанавливать жесткие диски серверного класса, обычно выбираемые для установки в центрах обработки данных.

Onda выпустила материнскую плату B365 D32-D4 Magic Edition для майнинга Chia Coin




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