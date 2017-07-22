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Производительность майнинг-карты ASUS CMP 40HX превысила эталонную на 21,5%

26 апреля 2021, 15:28




Издание Videocardz опубликовало скриншоты испытаний новой майнинг-картой CMP 40HX, выпуск которой готовит сейчас ASUS. Исследования проводились на базе собственной лаборатории издания, где был собран испытательный кластер из восьми майнинг-карт ASUS CMP 40HX. Целью создания кластера была оценка реальной располагаемой вычислительной мощности новых плат на майнинговых операциях при оптимизации энергопотребления.

Результаты проведенного тестирования показали, что ASUS удалось поднять вычислительную мощность на 21,5% по сравнению с эталонной, которую NVIDIA официально заявила для майнинг-карт CMP 40HX. Напомним, по данным NVIDIA, средний хэшрейт этих карт составит 36 MH/s. Реальные данные, показанные тестовыми видеокартами ASUS CMP 40HX в кластере, показали результаты от 43,30-43,77 MH/s.

Производительность майнинг-карты ASUS CMP 40HX превысила эталонную на 21,5%


Секрет возросшей производительности исследователи видят в скорректированной тактовой частоте подсистемы работы с памятью.

Майнинг-карта CMP 40HX является второй в серии майнинг-карт NVIDIA, она должна появиться вслед за уже выпущенной картой CMP 30HX, младшей в серии. ASUS также уже выпустила карту ASUS CMP 30HX.

Карты CMP 40HX должны были появиться в продаже еще в первом квартале этого года. Однако до сих пор ни одной модели на базе графического процессора Turing TU106-100 еще не появилось. Похоже, партнеры продолжают тестирование CMP 40HX. По всей видимости, они ищут пути для выбора оптимальной настройки, чтобы поднять эффективность майнинга.

Производительность майнинг-карты ASUS CMP 40HX превысила эталонную на 21,5%


Майнинг-карта ASUS CMP 40HX оснащена 8 Гбайтами памяти GDDR6 и имеет TDP, равный по умолчанию 185 Вт.

По скриншоту видно, что мощность карт CMP 40HX на тестировании была снижена до 135 Вт при рабочих температурах 52-55 °C. Оптимизация позволила значительно повысить эффективность майнинга, который вырос до 370-405 кH/Вт.



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