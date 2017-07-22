Как известно, Apple ведет разработку очков дополненной реальности (AR). Согласно ожиданиям, они будут выглядеть как обычные очки, но вместо линз в оправу будут вставлены микродисплеи. Взаимодействовать с ними можно будет через жесты.
До сих пор нет полноценной информации о том , как будут выглядеть создаваемые в Apple очки AR. Неизвестны даже детали их дизайна. По слухам, создаваемый прототип напоминает солнцезащитные очки высокого дизайнерского класса. В то же время отмечается, что они имеют толстую оправу, потому что внутри нее размещаются аккумулятор и набор микросхем.
В январе DigiTimes сообщали, что Apple якобы завершила разработку дизайна и готовится перейти ко второй фазе разработки: оптимизации веса устройства и повышения его ресурса автономной работы. По слухам, план-график работ по разработке этого нового гаджета предполагает, что начало массового производства должно начаться в первом квартале 2022 года.
Однако согласно новому отчету, Apple так и не приступила до сих пор к тестированию прототипа очков AR.
Задержку с подготовкой прототипа выявили партнеры по поставкам комплектующих для Apple. Они ожидали, что тестирование начнется в первом квартале этого года, однако от Apple так и не поступило заявок на комплектующие. Это позволило сделать вывод, что прототип все еще не перешел к стадии оптимизации. Другими словами, Apple отстает от план-графика.
В результате появились слухи, что вероятность начала серийного производства в первом квартале 2022 года также серьезно понизилась, а сроки смещены.
Как заявили источники, после второй фазы разработки прототипа очков AR, возможно, потребуется еще пройти третью фазу. Она будет связана с проведением комплексных работ по тестированию инженерных образцов. Они должны быть завершены до запуска устройства в серийное производство.
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