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Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика

26 апреля 2021, 16:47




Как известно, Apple ведет разработку очков дополненной реальности (AR). Согласно ожиданиям, они будут выглядеть как обычные очки, но вместо линз в оправу будут вставлены микродисплеи. Взаимодействовать с ними можно будет через жесты.

Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика


Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика


До сих пор нет полноценной информации о том , как будут выглядеть создаваемые в Apple очки AR. Неизвестны даже детали их дизайна. По слухам, создаваемый прототип напоминает солнцезащитные очки высокого дизайнерского класса. В то же время отмечается, что они имеют толстую оправу, потому что внутри нее размещаются аккумулятор и набор микросхем.

Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика


Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика


В январе DigiTimes сообщали, что Apple якобы завершила разработку дизайна и готовится перейти ко второй фазе разработки: оптимизации веса устройства и повышения его ресурса автономной работы. По слухам, план-график работ по разработке этого нового гаджета предполагает, что начало массового производства должно начаться в первом квартале 2022 года.

Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика


Однако согласно новому отчету, Apple так и не приступила до сих пор к тестированию прототипа очков AR.

Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика


Задержку с подготовкой прототипа выявили партнеры по поставкам комплектующих для Apple. Они ожидали, что тестирование начнется в первом квартале этого года, однако от Apple так и не поступило заявок на комплектующие. Это позволило сделать вывод, что прототип все еще не перешел к стадии оптимизации. Другими словами, Apple отстает от план-графика.

Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика


В результате появились слухи, что вероятность начала серийного производства в первом квартале 2022 года также серьезно понизилась, а сроки смещены.

Как заявили источники, после второй фазы разработки прототипа очков AR, возможно, потребуется еще пройти третью фазу. Она будет связана с проведением комплексных работ по тестированию инженерных образцов. Они должны быть завершены до запуска устройства в серийное производство.



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