Две китайские компании Jiahe Jinwei и Netac, занимающиеся производством модулей памяти, официально подтвердили начало массового производства модулей памяти типа DDR5. Они сумели наладить серийный выпуск модулей памяти нового типа всего через несколько недель после начала поставок компанией Micron новых микросхем памяти DDR5.
Netac и Jiahe Jinwei также заявили, что выпускают модули памяти DDR5 объемом 32 Гбайт с таймингами 40-40-40 и номинальным напряжением 1,1 В.
NETAC DDR5
Помимо Jiahe Jinwei и Netac, Micron поставляет новые микросхемы также в адрес компании Galax. Сегодня эти три китайские компании стали первыми, кто не только запустил в серийное производство модули DDR5, но и начал проводить технологическую оценку потенциал практического применения модулей памяти DDR5 с продуктами партнеров.
Jiahe Jinwei DDR5. Источник: Jiahe Jinwei
В частности, Netac уже подтвердила, что провела оценку применимости модулей памяти DDR5 с продуктами таких брендов, как ASUS или MSI. Они поставили Netac свои совместимые с DDR5 материнские платы, с которыми в Netac был проведен полный набор тестовых проверок. По данным Netac, с ее стороны не было обнаружено никаких проблем. «Процесс прошел гладко». Отмечается, что системы, оснащенные памятью DDR5, смогли успешно загрузить операционную систему.
Jiahe Jinwei DDR5. Источник: Jiahe Jinwei
Достоинство памяти DDR5 состоит в существенном росте тактовой частоты, которая и без разгона способна работать на частотах до 4800 МГц. Эта частота будет поддерживаться будущими процессорами Intel Core 12-го поколения Alder Lake, которые, как ожидается, появятся к концу этого года.
Кроме того, DDR5 позволяет понизить рабочее напряжение и увеличить емкость по сравнению с технологией DDR4.
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