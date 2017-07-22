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6,62-дюймовая модель iQOO 7 5G дополняет линейку игровых смартфонов среднего класса

26 апреля 2021, 21:14




Китайская компания IQOO выпустила еще один смартфон среднего класса iQOO 7 5G. Это - последний из обещанных смартфонов, который завершает выстроенную линейку игровых телефонов с поддержкой сетей 5G. Анонс новой модели состоялся в Индии.

iQOO 7 5G оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц при частоте дискретизации 300 Гц. Частота дискретизации для мгновенного касания составляет 1000 Гц, давая отклик на нажатие не более 5,8 мс. Пиковая яркость дисплея составляет 1300 нит.

6,62-дюймовая модель iQOO 7 5G дополняет линейку игровых смартфонов среднего класса


Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон воспроизведения цветов HDR10+, его цветовой охват составляет 105% NTSC. Он оснащен встроенным интеллектуальным чипом для технологии интеллектуальной компенсации движения MEMC. Тонкая рамка обеспечивает соотношение 91,45% между площадью экрана и корпуса. Здесь же установлена фронтальная камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/2.0.

Аппаратная поддержка IQOO, как всегда, на высоком уровне. Смартфон оснащен «любимым» компанией IQOO 7-нм чипсетом Snapdragon 870 с 8-ядерным процессорным блоком (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц Hexa), который встречается и на других ее моделях. Чипсет Snapdragon 870 представляет собой развитие Snapdragon 865+, отличительной особенностью которого является возросшая частота работы ядер Kryo 585 - теперь они работают на частоте 3,2 ГГц. Применяется система жидкостного охлаждения с установкой графитовой рассеивающей площадки с площадью 6000 мм². Такая система теплоотвода позволяет эффективно снижать температуру до 11%.

За поддержку графики отвечает графический процессор Adreno 650. Имеется 8/12 Гбайт ОЗУ типа LPDDR5 и основной памяти емкостью 128/256 Гбайт (UFS 3.1). Поддерживается расширение оперативной памяти на дополнительные 3 Гбайт за счет использования ресурсов основной памяти.

В телефоне имеется встроенный сканер отпечатков пальцев.

6,62-дюймовая модель iQOO 7 5G дополняет линейку игровых смартфонов среднего класса


На тыльной стороне размещен трехкамерный блок камер, в число которых вошли: 48-мегапиксельная основная камера с сенсором IMX598, оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,79; светодиодная вспышка; 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120°, диафрагмой f/2,2 и возможностью макросъемки на дистанции до 2,5 см и 2-мегапиксельный монохромный датчик глубины. Задняя панель изготовлена из стекла AG.

Геймерский характер телефона отражает поддержка режима 4D Game Vibration 2.0. В этом режиме блокируются отвлекающие внимание оповещения и входящие звонки, чтобы пользователь мог полностью сосредоточиться на игре и победе. Линейный вибрационный двигатель помогает в достижении игрового эффекта.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 66 Вт. Это позволяет зарядить телефон от 0 до 100% за полчаса. Есть поддержка также зарядку USB-PD мощностью 45 Вт.

Телекоммуникационная поддержка: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C.

Цены на IQOO 7 5G:

  • 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт основной памяти - 31 990 рупий. (32 000 руб.)
  • 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт основной памяти - 33 990 рупий. (34 000 руб.)
  • 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт основной памяти - 35 990 рупий. (36 000 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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