По слухам, финская компания HMD Global ведет разработку нового смартфона среднего класса, который придет на смену смартфону Nokia 8.3 5G. По всей видимости, новое устройство поступит на рынок как телефон серии X. По мнению экспертов, компания не будет использовать наименование Nokia 8.4 5G. Скорей всего, будущий смартфон будет называться Nokia X50.
Как и предшественник, преемник будет иметь Penta-Lens модуль камер, представляющий собой запатентованную кольцевую конструкцию из нескольких объективов. Она позволяет осуществлять обработку снимков, полученных сразу со всех камер, получая в результате эквивалент 108-мегапиксельной основной камеры.
Ожидается, что будущий смартфон будет иметь 6,5-дюймовый PureDisplay V4 дисплей с разрешением Quad HD+ и частотой обновления 120 Гц. Аппаратная начинка будет представлена, как ожидается, еще не анонсированным чипсетом Snapdragon 775G.
Для питания будущего смартфона будет использоваться батарея емкостью 6000 мАч. Многие связывают ее с моделью, которая недавно прошла сертификацию на платформе TUV. Там в листинге было указано, что батарея «имеет емкость 6000 мАч» и предназначена для «будущего телефона Nokia». В том же документе сообщалось, что аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.
О других камерах ожидаемого телефона Nokia X50 ничего не известно. По предположениям, в состав Penta-Lens модуля могут войти сверхширокоугольный объектив, датчик глубины, макрокамера и телеобъектив. Вероятно, устройство будет оснащено оптикой ZEISS и проприетарной технологией OZO Audio, разработанной Nokia для записи пространственного звука с очень высокой точностью и четкостью.
Нет также ясности в отношении будущего чипа Qualcomm Snapdragon 775G. Трудность оценки связана с тем, что Qualcomm уже анонсировал 5-нм чипсет Snapdragon 780G, назвав его преемником Snapdragon 765/765G. Поэтому выпуск чипа под номером Snapdragon 775G становится неопределенным, а как следствие, становится неясным, какой процессор будет работать на Nokia X50.
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