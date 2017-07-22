Министерство обороны США озадачило интернет-экспертов, передав контроль над десятками миллионов ранее выделенных ей IP-адресов малоизвестной компании Global Resource Systems LLC из Флориды. Передача состоялась незадолго до момента перехода власти из рук Д.Трамп в руки Д.Байдена, что вызвало множество кривотолков. Об этом стало известно, благодаря публикации в Washington Post.
Переданные под внешнее управление IP-адреса перешли под контроль Global Resource Systems с 20 января 2021 года. На момент передачи IP-адресов пакет насчитывал 56 млн записей. Три месяца спустя (в апреле) список IP-адресов под новым управлениям насчитывал уже 175 млн записей.
В результате малоизвестная компания стала крупнейшим в мире поставщиком IP-адресов в глобальной таблице маршрутизации IPv4. Сейчас на ее долю приходится почти 6% от общего количества IP-адресов IPv4, находящихся в обращении. Такой пакет может стоить на открытом рынке «миллиарды долларов».
Особое внимание привлек момент передачи. Это произошло буквально за три минуты перед принятием Байденом должности Президента страны. Эта «спешка» озадачила многих.
После публикации в Washington Post появились версии случившегося: «Кто-то в Министерстве обороны продал часть огромной коллекции IP-адресов, принадлежащих военным, когда Трамп покинул свой пост?» Другая версия звучала следующим образом: «Неужели Пентагон наконец отреагировал на требования разгрузить пространство IP-адресов стоимостью в миллиарды долларов, которые были переданы военным, но не использовались десятилетиями?»
Позднее из Министерства обороны пришел официальный ответ, подписанный Бретом Гольдштейном, директором «элитного подразделения Пентагона, известного как Defense Digital Service». В письме сообщалось, что передача адресов состоялась в рамках пилотного проекта Минобороны по изучению и контролю безопасности применения адресов IPv4, находящихся в распоряжении военных. Представитель Пентагона сообщил Washington Post, что выбранная компания призвана «определить потенциальные уязвимости IP-адресов и предотвратить их использование неавторизованными пользователями».
Эксперты отмечают, что компания Global Resource Systems была создана в сентябре прошлого года, но не имеет общедоступного веб-сайта. Стало также известно, что со стороны Минобороны за этот проект по IP-адресам отвечает группа Defense Digital Services.
Гольдштейн охарактеризовал проект как «одну из множества усилий Министерства обороны, направленных на постоянное улучшение киберпространственности и защиты в ответ на продвинутые постоянные угрозы».
Подразделение DDS было создано шесть лет назад и состоит из «82 инженеров, специалистов по обработке данных и специалистов по информатике», которые «работают над широко разрекламированной программой« 'hack the Pentagon' и множеством других проектов, направленных на решение ряда самых сложных технологических проблем, с которыми сталкивается Пентагон.
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