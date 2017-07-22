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Пентагон отдал свои 175 млн IP-адресов IPv4 на ауторсинг

27 апреля 2021, 14:22




Министерство обороны США озадачило интернет-экспертов, передав контроль над десятками миллионов ранее выделенных ей IP-адресов малоизвестной компании Global Resource Systems LLC из Флориды. Передача состоялась незадолго до момента перехода власти из рук Д.Трамп в руки Д.Байдена, что вызвало множество кривотолков. Об этом стало известно, благодаря публикации в Washington Post.

Пентагон отдал свои 175 млн IP-адресов IPv4 на ауторсинг


Переданные под внешнее управление IP-адреса перешли под контроль Global Resource Systems с 20 января 2021 года. На момент передачи IP-адресов пакет насчитывал 56 млн записей. Три месяца спустя (в апреле) список IP-адресов под новым управлениям насчитывал уже 175 млн записей.

В результате малоизвестная компания стала крупнейшим в мире поставщиком IP-адресов в глобальной таблице маршрутизации IPv4. Сейчас на ее долю приходится почти 6% от общего количества IP-адресов IPv4, находящихся в обращении. Такой пакет может стоить на открытом рынке «миллиарды долларов».

Пентагон отдал свои 175 млн IP-адресов IPv4 на ауторсинг


Особое внимание привлек момент передачи. Это произошло буквально за три минуты перед принятием Байденом должности Президента страны. Эта «спешка» озадачила многих.

После публикации в Washington Post появились версии случившегося: «Кто-то в Министерстве обороны продал часть огромной коллекции IP-адресов, принадлежащих военным, когда Трамп покинул свой пост?» Другая версия звучала следующим образом: «Неужели Пентагон наконец отреагировал на требования разгрузить пространство IP-адресов стоимостью в миллиарды долларов, которые были переданы военным, но не использовались десятилетиями?»

Позднее из Министерства обороны пришел официальный ответ, подписанный Бретом Гольдштейном, директором «элитного подразделения Пентагона, известного как Defense Digital Service». В письме сообщалось, что передача адресов состоялась в рамках пилотного проекта Минобороны по изучению и контролю безопасности применения адресов IPv4, находящихся в распоряжении военных. Представитель Пентагона сообщил Washington Post, что выбранная компания призвана «определить потенциальные уязвимости IP-адресов и предотвратить их использование неавторизованными пользователями».

Эксперты отмечают, что компания Global Resource Systems была создана в сентябре прошлого года, но не имеет общедоступного веб-сайта. Стало также известно, что со стороны Минобороны за этот проект по IP-адресам отвечает группа Defense Digital Services.

Гольдштейн охарактеризовал проект как «одну из множества усилий Министерства обороны, направленных на постоянное улучшение киберпространственности и защиты в ответ на продвинутые постоянные угрозы».

Пентагон отдал свои 175 млн IP-адресов IPv4 на ауторсинг


Подразделение DDS было создано шесть лет назад и состоит из «82 инженеров, специалистов по обработке данных и специалистов по информатике», которые «работают над широко разрекламированной программой« 'hack the Pentagon' и множеством других проектов, направленных на решение ряда самых сложных технологических проблем, с которыми сталкивается Пентагон.



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