РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple M2 следующего поколения будет запущен в серийное производство уже в апреле

27 апреля 2021, 16:45




Серийное производство нового чипсета Apple M2 следующего поколения начнется уже в апреле, сообщает издание Nikkei Asia. Новый кристалл будет использоваться в первую очередь для оснащения модернизированных ноутбуков MacBook, поставки которых начнутся уже в июле этого года.

Apple M2 следующего поколения будет запущен в серийное производство уже в апреле


Новый чип M2 будет выпускаться на производственных мощностях TSMC. Он придет на смену еще совсем новому чипсету Apple M1, дебютировавшему в конце прошлого года с выпуском планшета Mac mini и ноутбуков MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro.

M1 выпускается по 5-нм технологии и имеет восемь вычислительных ARM-ядер (четыре высокопроизводительных ядра FireStorm и четыре энергоэффективных ядра IceStorm), 7- или 8-ядерный графический процессор (128 исполнительных блоков), 16-ядерный нейронный процессор Neural Engine. Кроме того, чип M1 поддерживает унифицированную архитектуру памяти за счет применения контроллеров ОЗУ LPDDR4X-4266.

Apple M2 следующего поколения будет запущен в серийное производство уже в апреле


Такое мощное оснащение позволили компьютерам Mac, оснащенным новым чипом M1, получить 3,5-кратный рост вычислительной производительности и 6-кратный рост графической мощности по сравнению с моделями предыдущего поколения, которые оснащались процессорами Intel. Благодаря переходу на M1, наблюдался 15-кратный прирост в производительности операций машинного обучения. Время автономной работы выросло в два раза.

Выпуск чипов M2 начнется на фабриках TSMC и будет базироваться на использовании 5-нм техпроцесса N5P. Ожидается, что M2 добавит больше ядер CPU и GPU, возможно, также появится еще несколько ядер NPU.

Apple M2 следующего поколения будет запущен в серийное производство уже в апреле


В 2020 году Apple заявила, что компании потребуется два года на переход с чипсетов Intel на чипы Apple. По слухам, Apple собирается выпустить новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с совершенно новым форм-фактором уже во втором квартале 2021 года. Кроме того, новый модернизированный 27-дюймовый iMac, по слухам, также появится в конце этого года. Mac Pro, вероятно, появится в 2022 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD представила настольные процессоры Ryzen 5000G с графикой Radeon
  • Новая версия дорожной карты AMD Ryzen: большие изменения для Zen 4
  • AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-каналов
  • NVIDIA будет развивать все типы процессоров в рамках единой noname-архитектуры
  • NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения

    • следующая новость
    Патент Samsung рассказал, какие новые датчики могут появиться в смартфонах Galaxy Fold

    предыдущая новость
    Пентагон отдал свои 175 млн IP-адресов IPv4 на ауторсинг

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом
    Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучший процессорный кулер Обзор системы безопасности Ajax
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 апреля, 2021

    Cooler Master выпустил новую линейку кулеров MasterLiquid Illusion

    Патент Samsung рассказал, какие новые датчики могут появиться в смартфонах Galaxy Fold

    Apple M2 следующего поколения будет запущен в серийное производство уже в апреле

    Пентагон отдал свои 175 млн IP-адресов IPv4 на ауторсинг

    Nokia планирует выпустить 5G-смартфон с Penta-Lens модулем из пяти камер на 108 Мп

    26 апреля, 2021

    6,62-дюймовая модель iQOO 7 5G дополняет линейку игровых смартфонов среднего класса

    Jiahe Jinwei и Netac начали массовое производство модулей памяти DDR5

    Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика

    Производительность майнинг-карты ASUS CMP 40HX превысила эталонную на 21,5%

    Onda выпустила материнскую плату B365 D32-D4 Magic Edition для майнинга Chia Coin

    ASIC-майнер Bitmain Antminer E9 зарабатывает по 442 500 руб./мес. на Etherium

    24 апреля, 2021

    Commodore 64 выпуска 1982 года может добывать биткоины с хэшрейтом до 60 H/s

    Водоблок Phanteks Glacier G6000 STRIX предназначен для видеокарт ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900

    23 апреля, 2021

    NVIDIA ведет разработку игры Marbles at Night на технологиях RTX

    Грег Джосвиак (Apple): Планы слияния Mac и iPad преувеличены

    iiyama представила 27-дюймовый игровой монитор G-Master GB2770QSU со временем отклика 0,5 мс

    NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti способна майнить эфир со скоростью 119 MH/s

    Новый Samsung Galaxy Z Fold Tab может получить именно такой дизайн

    Lenovo возобновила продажи смартфонов в России: первая ласточка - Lenovo K12 Pro

    realme выпустила игровой смартфон Q3 5G и самый дешевый смартфон Q3i 5G для сетей 5G

    ССЫЛКИ