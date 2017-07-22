Серийное производство нового чипсета Apple M2 следующего поколения начнется уже в апреле, сообщает издание Nikkei Asia. Новый кристалл будет использоваться в первую очередь для оснащения модернизированных ноутбуков MacBook, поставки которых начнутся уже в июле этого года.
Новый чип M2 будет выпускаться на производственных мощностях TSMC. Он придет на смену еще совсем новому чипсету Apple M1, дебютировавшему в конце прошлого года с выпуском планшета Mac mini и ноутбуков MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro.
M1 выпускается по 5-нм технологии и имеет восемь вычислительных ARM-ядер (четыре высокопроизводительных ядра FireStorm и четыре энергоэффективных ядра IceStorm), 7- или 8-ядерный графический процессор (128 исполнительных блоков), 16-ядерный нейронный процессор Neural Engine. Кроме того, чип M1 поддерживает унифицированную архитектуру памяти за счет применения контроллеров ОЗУ LPDDR4X-4266.
Такое мощное оснащение позволили компьютерам Mac, оснащенным новым чипом M1, получить 3,5-кратный рост вычислительной производительности и 6-кратный рост графической мощности по сравнению с моделями предыдущего поколения, которые оснащались процессорами Intel. Благодаря переходу на M1, наблюдался 15-кратный прирост в производительности операций машинного обучения. Время автономной работы выросло в два раза.
Выпуск чипов M2 начнется на фабриках TSMC и будет базироваться на использовании 5-нм техпроцесса N5P. Ожидается, что M2 добавит больше ядер CPU и GPU, возможно, также появится еще несколько ядер NPU.
В 2020 году Apple заявила, что компании потребуется два года на переход с чипсетов Intel на чипы Apple. По слухам, Apple собирается выпустить новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с совершенно новым форм-фактором уже во втором квартале 2021 года. Кроме того, новый модернизированный 27-дюймовый iMac, по слухам, также появится в конце этого года. Mac Pro, вероятно, появится в 2022 году.
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