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Патент Samsung рассказал, какие новые датчики могут появиться в смартфонах Galaxy Fold

27 апреля 2021, 19:27




Как узнали пытливые исследователи издания LetsGoDigital, в апреле 2020 года Samsung подала заявку на патент, получивший название 'Foldable electronic device and method of estimating bioinformation using the same' («Складное электронное устройство и метод оценки биоинформации с ее последующим использованием»). В формуле патента описаны новые варианты размещения сканеров изображения при использовании складных смартфонов, а также новые варианты диагностики, которые можно реализовать с помощью таких датчиков.

Патент Samsung рассказал, какие новые датчики могут появиться в смартфонах Galaxy Fold


Датчики способны считывать данные с отпечатков пальцев, когда пользователь закрывает смартфон. После интерпретации полученных графиков можно осуществить различные виды медицинской диагностики:

  • Используя метод осциллометрии, можно оценить изменение артериального давления;
  • По состоянию сонной артерии можно оценить уровень ее загрязнения по сравнению со здоровым состоянием (Vascular age), а также узнать уровень холестерина;
  • Форма волны аортального давления, полученная при измерениях в положении сидя и лежа на спине, позволяет выявить заболевания, связанные с продолжительным сидением, которое способно оказывать негативное воздействие на чистоту сосудов;
  • Форма изменения артериального давления позволяет оценить жесткость сосудов. Из за ее повышения сердцу приходится работать сильней;
  • Измерение давления в условиях приложения нагрузки позволяет оценить гибкость сосудов;
  • Диаграмма позволяет узнать индекс физического или психического стресса;
  • По индексу стресса можно оценить уровень усталости, а заодно подсказать, в насколько хорошей физической форме находится владелец смартфона.

Чтобы более точно узнать давление, можно складывать смартфон одной рукой.

Патент Samsung рассказал, какие новые датчики могут появиться в смартфонах Galaxy Fold


Несмотря на целесообразность предложенной идеи, кажется маловероятным, что Samsung сумеет добавить все перечисленные датчики в свой следующий флагман.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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