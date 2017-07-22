Как узнали пытливые исследователи издания LetsGoDigital, в апреле 2020 года Samsung подала заявку на патент, получивший название 'Foldable electronic device and method of estimating bioinformation using the same' («Складное электронное устройство и метод оценки биоинформации с ее последующим использованием»). В формуле патента описаны новые варианты размещения сканеров изображения при использовании складных смартфонов, а также новые варианты диагностики, которые можно реализовать с помощью таких датчиков.
Датчики способны считывать данные с отпечатков пальцев, когда пользователь закрывает смартфон. После интерпретации полученных графиков можно осуществить различные виды медицинской диагностики:
Используя метод осциллометрии, можно оценить изменение артериального давления;
По состоянию сонной артерии можно оценить уровень ее загрязнения по сравнению со здоровым состоянием (Vascular age), а также узнать уровень холестерина;
Форма волны аортального давления, полученная при измерениях в положении сидя и лежа на спине, позволяет выявить заболевания, связанные с продолжительным сидением, которое способно оказывать негативное воздействие на чистоту сосудов;
Форма изменения артериального давления позволяет оценить жесткость сосудов. Из за ее повышения сердцу приходится работать сильней;
Измерение давления в условиях приложения нагрузки позволяет оценить гибкость сосудов;
Диаграмма позволяет узнать индекс физического или психического стресса;
По индексу стресса можно оценить уровень усталости, а заодно подсказать, в насколько хорошей физической форме находится владелец смартфона.
Чтобы более точно узнать давление, можно складывать смартфон одной рукой.
Несмотря на целесообразность предложенной идеи, кажется маловероятным, что Samsung сумеет добавить все перечисленные датчики в свой следующий флагман.
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