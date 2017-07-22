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Cooler Master выпустил новую линейку кулеров MasterLiquid Illusion

27 апреля 2021, 20:53




Компания Cooler Master объявила о создании новой линейки кулеров MasterLiquid Illusion AIO в своем продуктовом портфеле. В ней представлены моноблоки для жидкостного охлаждения.

Новая линейка представлена на старте двумя рабочими моделями MasterLiquid Illusion AIO размером 240 мм и 360 мм и премиальной моделью белого цвета ML240.

Cooler Master выпустил новую линейку кулеров MasterLiquid Illusion


Отличительной особенностью кулеров новой линейки MasterLiquid Illusion является RGB-подсветка. Она смотрится элегантно и использует до 12 светодиодов с ARGB-адресацией, которые вмонтированы в прозрачном корпусе помпы.

Cooler Master выпустил новую линейку кулеров MasterLiquid Illusion


Все моноблоки линейки MasterLiquid Illusion поставляются с вентиляторами MasterFan MF120 Halo, в корпус которых также вмонтированы 24 светодиода с ARGB-адресацией, которые выложены по удвоенной схеме для дополнительной RGB-подсветки.

Cooler Master выпустил новую линейку кулеров MasterLiquid Illusion


Управление параметрами ARGB-подсветки можно настроить с помощью контроллера Addressable Gen 2 RGB, входящего в комплект, и утилиты Cooler Master MasterPlus+.

Модели MasterLiquid ML240 Illusion и MasterLiquid ML240 Illusion White Edition продаются по цене 119,99 евро (10 900 руб.), а модель MasterLiquid ML360 Illusion - по 139,99 евро (12 700 руб.).

Cooler Master выпустил новую линейку кулеров MasterLiquid Illusion




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