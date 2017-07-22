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Asgard выпустит DDR5 с частотой 5600 МГц уже в 2022 году

27 апреля 2021, 22:30




Китайская компания Asgard, являющаяся подразделением компании Jiahe Jinwei, объявила о планах начать серийный выпуск модулей памяти DDR5 емкостью 32 и 128 Гбайт с тактовой частотой 5600 МГц уже в 2022 году.

Asgard выпустит DDR5 с частотой 5600 МГц уже в 2022 году


Это заявление было сделано после успешного завершения тестового запуска в производство высокоскоростных модулей DDR5 на нижней базовой частоте 4800 МГц. Оно показало, что препятствий на пути к началу серийного производства DDR5 нет. Тестирование проводилось сразу после поступления инженерной партии микросхем DDR5, полученных от производителя - компании Micron. Об этих поставках THG.ru уже сообщал ранее.

Отмечается, что ввод памяти DDR5 нового стандарта был запущен с начального уровня рабочих частот; они предусмотрены в диапазоне 4800-5600 МГц.

Asgard освоит сначала серийный выпуск карт памяти DDR5 с частотой 4800 МГц. Несмотря на начальный уровень, эта частота в 1,8 раза превышает базовые показатели DDR4. Это позволяет показывать более высокие характеристики на DDR5, чем премиальные карты памяти DDR4.

Asgard выпустит DDR5 с частотой 5600 МГц уже в 2022 году


Ускорение тактовой частоты для DDR5 - это лишь вопрос времени. Asgard планирует начать выпускать модули DDR5 с частотой 5600 МГц уже в 2022 году. Будут доступны варианты емкости: 32 Гбайт и 128 Гбайт с таймингом CAS-задержки, равном 46 тактам.

Asgard выпустит DDR5 с частотой 5600 МГц уже в 2022 году


Следующим шагом в повышении производительности станут модули с частотой 6400 МГц, выпуск которых запланирован к концу 2022 - началу 2023 года (при условии, что не будет задержек при их разработке). На всех частотах DDR5 будет по-прежнему использоваться напряжение 1,1В.

Asgard выпустит DDR5 с частотой 5600 МГц уже в 2022 году


Свое название Asgard компания получила в честь небесного города Асгард в скандинавской мифологии, где обитали боги-асы. Асы вели непрерывные войны с ваннами. Целью асов было наведение порядка, тогда как ванны стремились к торжеству разнообразия природы. Кроме богов и богинь, в Асгарде жили девы-воительницы - валькирии. Позднее асы помирились с ваннами.



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