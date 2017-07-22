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Eurocom выпустила мощный мобильный суперкомпьютер Sky Z7 R2 с поддержкой PCIe 4.0

28 апреля 2021, 11:08




Канадская компания EUROCOM, известная разработкой высокопроизводительных мобильных компьютерных систем, выпустила мощный мобильный суперкомпьютер EUROCOM Sky Z7 R2 с поддержкой PCIe 4.0. Такая мощная поддержка сетевого интерфейса в мобильном исполнении реализована впервые в мире.

Eurocom выпустила мощный мобильный суперкомпьютер Sky Z7 R2 с поддержкой PCIe 4.0


Аппаратной основой служит чипсет Intel Z590 Express с наиболее мощной на сегодняшний день графической поддержкой на базе графических процессоров NVIDIA GeForce RTX (вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080). Допускается установка процессора Intel Core настольного уровня Tiger Lake 11-го поколения вплоть до i9-11900K и оснащение оперативной памятью уровня DDR4 объемом до 128 Гбайт.

Ноутбук оснащен 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и частотой обновления 300 Гц. Другой вариант оснащения - дисплей с разрешением 4К (3840х2160 пикселей) с частотой обновления 60 Гц.

Этот мобильный суперкомпьютер получил также мощное оснащение другими компонентами. Его хранилище выстроено на базе модулей NVMe с емкостью до 32 Тбайт, самого быстрого типа хранения данных на сегодняшний день (с поддержкой PCIe 4.0). Интерфейс EUROCOM Sky Z7 R2 предусматривает использование высокоскоростной технологии Thunderbolt 4 с достаточным набором портов ввода-вывода. Используются мощные средства обеспечения безопасности, например, система сетевого контроля, позволяющая автоматически выявлять сетевой трафик приложений и присваивать им соответствующие приоритеты на обработку. Производительность системы сетевого взаимодействия доходит до 2,5 Гбит/с.

Eurocom выпустила мощный мобильный суперкомпьютер Sky Z7 R2 с поддержкой PCIe 4.0


Мобильный суперкомпьютер EUROCOM Sky Z7 R2 разработан с учетом возможности полного обновления компонентами, включая замену графического процессора на другие модели, не относящиеся к категории мобильных систем MaxQ (с использованием технологии MXM 3.1 V 2.0). Аналогичным образом может быть заменен и процессор на другую модель настольного типа (при условии совместимости с разъемом LGA1200). Все компоненты системы - внутреннее оборудование, аккумулятор и внешнее питание - легко могут быть заменены или обновлены.

Eurocom выпустила мощный мобильный суперкомпьютер Sky Z7 R2 с поддержкой PCIe 4.0


Ноутбук EUROCOM Sky Z7 R2 имеет встроенную поддержку PCIe 4.0, которая позволяет взаимодействовать с процессором Intel 11-го поколения линейки Tiger Lake через один из слотов для твердотельных накопителей M.2 2280. Применяемая технология PCIe 4.0 Gen 4 x4 обеспечивает практически двукратный прирост пропускной способности по сравнению с PCIe 3.0. Скорость передачи данных для PCIe 4.0 может доходить до 16 GT/s; для PCIe 3.0 она ограничена уровнем 8,0 GT/s.

Благодаря такому оснащению, EUROCOM Sky Z7 R2 может использовать самые быстрые из доступных на сегодняшний день накопители NVMe (например, Samsung 980 Pro Gen 4.0 x4) со скоростью чтения до 7000 Мбайт/с, что в 2 раза быстрее, чем SSD PCIe 3.0, и в 12,7 раз быстрее твердотельных накопителей SATA.

Eurocom выпустила мощный мобильный суперкомпьютер Sky Z7 R2 с поддержкой PCIe 4.0


Ноутбук EUROCOM Sky Z7 R2 предлагает широкий набор портов: один порт USB-C 3.2 Gen2 Type C, два порта Thunderbolt 4, три порта USB 3.2 Type A, два порта miniDP 1.4, два входа DC, один выход HDMI 2.0 (с HDCP), один аудиоразъем «2-в-1» под наушники/микрофон, один аудиоразъем «2-в-1» (микрофон/оптический SPDIF) и один порт LAN RJ-45. В общей сложности получается 14 портов ввода/вывода.

Предусмотрена поддержка соединений USB 3.2 Gen2 x2, обеспечивающих скорость передачи данных до 20 Гбит/с.

Eurocom выпустила мощный мобильный суперкомпьютер Sky Z7 R2 с поддержкой PCIe 4.0


Информация о ценах не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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