Международная компания Jabra анонсировала выпуск интеллектуальной видеопанели Jabra PanaCast 50 и камеры для персонального использования PanaCast 20. Они позволяют создавать новые сценарии совместной работы в переговорных комнатах, а также способны реализовать новый формат гибридного офиса за счет использования видеосвязи с эффектом полного присутствия.
Видеопанель PanaCast 50
Как утверждает Jabra, инженерам удалось «заново изобрести конференц-зал». Видеопанель PanaCast 50 фактически берет на себя роль «директора» собрания. Функция Virtual Director обрабатывает видео- и аудиопотоки с применением алгоритмов ИИ и может автоматически настраивать картинку в кадре в соответствии с происходящим на совещании.
PanaCast 50 умеет передавать два потока одновременно, что позволяет устройству выполнять несколько функций одновременно. Видеопанель настраивает видеопоток, что позволяет следить за ходом встречи и обнаруживать активных выступающих. Осуществляется автоматическая поддержка хода обсуждений, а создаваемый видеоряд лишен отвлекающих факторов, что упрощает участникам удаленных совещаний удобно отслеживать ход обсуждений.
Учтены также новые реалии пандемии COVID-19. Функции Safety Capacity и Room Usage Insights позволяют своевременно принимать решения о безопасности и социальном дистанцировании участников при проведении совещаний.
Три 13-мегапиксельные камеры обеспечивают угол обзора 180°. Они передают изображение, которое охватывает всю комнату благодаря технологии Panoramic-4K, благодаря чему все участники совещания гарантированно попадают в кадр, отслеживается их участие и перемещения.
Запатентованная технология определяет оптимальный способ сшивания видеопотоков в режиме реального времени и с низкой задержкой передачи данных. Благодаря этому, все участники видеосовещания, будь то разговор один на один или встреча всей команды, будут оптимальным образом включены в разговор.
Jabra PanaCast 50 оснащена девятью мощными процессорами Edge, в числе которых два процессора Edge AI для работы с аудио и видео. Благодаря этой надстройке, осуществляется интеграция аудио, видео и данных в режиме реального времени. Она обеспечивает работу функции Intelligent Zoom для автоматической настройки кадров с целью оптимального отображения участников видеосвязи. В составе процессоров Edge AI реализованы возможности дополнительной безопасности.
PanaCast 50 оснащена восемью микрофонами с технологией формирования направленного луча и точным распознаванием голоса. Стереосистема состоит из двух низкочастотных динамиков диаметром 50 мм и двух высокочастотных динамиков диаметром 20 мм. Она обеспечивает подавление вибраций и наполняет помещение высококачественным звуком.
PanaCast 50 оптимизирована для работы со всеми ведущими платформами унифицированных коммуникаций, включая Microsoft Teams и Zoom.
Jabra PanaCast 20
В экосистему входят также камеры Jabra PanaCast 20. Они отличаются стильным дизайном, компактностью, портативностью и простотой использования. Камеры оснащены технологиями ИИ на базе процессоров Edge. Все функции отрабатываются на самом устройстве, обеспечивая безопасность и высокое быстродействие. Устройство оснащено крышкой объектива для гарантии конфиденциальности и предотвращения несанкционированной работы по недосмотру или иным причинам.
Jabra также оснастила PanaCast 20 персонализированным интеллектуальным зумом, интеллектуальной оптимизацией освещения, обработкой Edge AI и многим другим функциями. Он работает с большинством платформ, в том числе Microsoft Teams и Zoom.
Jabra PanaCast 50 появится в продаже по цене 1195 долларов (89 300 руб.), PanaCast 20 по цене 299 долларов (22 300 руб.).
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