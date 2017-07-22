Apple не согласилась с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на нее штрафа в размере 12 млн долларов, вызванным необоснованным, по мнению ФАС, отклонением обновлений программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple при их размещении в магазине приложений Apple AppStore. По мнению ФАС, Apple придерживается дискриминационной политики в отношении «Лаборатории Касперского», которая отказалась выполнить требования Apple по доработке приложений с учетом политики безопасности, принятой для всех разработчиков приложений в AppStore.
По словам заместителя главы ФАС Алексея Доценко, для таких компаний, как Apple, было бы «чрезвычайно важно» создать «недискриминационные условия» доступа к магазинам, чтобы обеспечить здоровую конкуренцию. Apple заявила в ответ, что «уважительно не согласна» с постановлением ФАС и подаст апелляцию в установленном судебном порядке.
Жалоба со стороны «Лаборатории Касперского» была подана еще в 2019 году, когда Apple отказалась принимать обновления версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple. «Лаборатории Касперского» назвала тогда действия Apple необоснованными.
В российском антимонопольном ведомстве посчитали тогда, что действия Apple «привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам», то есть компания Apple воспользовалась собственным монопольным положением, за что в результате ей был выписан многомиллионный штраф.
В то же время компания Apple заявила, что она не отказывала «Лаборатории Касперского» в размещении ее приложения, а потребовала внести в него изменения, которые предъявляются ко всем приложениям в AppStore, установленным для защиты детей. Они распространяются на любые приложения в онлайн-магазине. Представитель Apple также обратил внимание, что «Лаборатория Касперского» имеет в AppStore 13 других своих приложений и сотни обновлений для них, что указывает на то, что нет речи о якобы дискриминации компании.
Как отмечают некоторые эксперты, ситуация может быть не настолько однозначной. Apple отклонила или потребовала внести изменения в такие приложения, как Safe Kids, после того, как определила, что они угрожают конфиденциальности и безопасности других приложений, поскольку требуют предоставления полного контроля над управлением мобильным устройством. Поскольку смартфоны предназначены не только для детей, но и для бизнес-пользователей, то такое действие со стороны приложения посчитали чрезмерным в Apple. Apple также заявила, что создаваемые для такой программы профили могут быть использованы для установки вредоносного ПО.
Однако в ответ разработчики «Лаборатории Касперского» обвинили Apple, что их не предупреждали заранее и не объясняли, когда просили переделать приложения. В некоторых случаях они утверждали, что Apple фактически просила их изменить бизнес-модель созданного приложения Kaspersky Safe Kids в короткие сроки, что они посчитали неосуществимым.
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