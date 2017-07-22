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Xiaomi и Samsung могут вести разработку чипсета на базе ARM Cortex-X2 и ARM Mali GPU

28 апреля 2021, 16:17




По слухам, китайская компания Xiaomi и южнокорейская компания Samsung провели уже пять совместных встреч, на которых обсуждались вопросы, связанные с разработкой фирменного чипсета на базе ядер ARM Cortex X2. Эта информация позволила экспертам рынка сделать предположение, что названные компании могли уже заключить секретное соглашение между собой о партнерстве в разработке уникального чипсета.

По информации, опубликованной на сайте CLIEN.NET, компания ARM еще не объявляла о выпуске ядер Cortex X2 с новой архитектурой. Ожидается, хотя соответствующий анонс может состояться позднее в этом году.

Xiaomi и Samsung могут совместно работать на созданием чипсета на базе ARM Cortex-X2 и ARM Mali GPU


Интерес к использованию ядер Cortex X2 несомненно может проявлять также компания Qualcomm. По слухам, она готовится предложит новую архитектуру v9 для своих будущих флагманских чипсетов. Samsung, вероятно, также будет использовать новые ядра в своих процессорах на базе Exynos. Будет ли Xiaomi заниматься разработкой собственных чипсетов или эта китайская компания намерена реализовать его фирменные функции в будущих чипсетах Samsung Exynos, не сообщается.

В документе также говорится, что Xiaomi намерена и далее опираться на использование графических процессоров ARM Mali взамен выбора комбинированных решений Samsung и AMD, которые будут поддерживать только выборочные устройства.

Xiaomi и Samsung могут совместно работать на созданием чипсета на базе ARM Cortex-X2 и ARM Mali GPU


Отмечается, что в последнее время на рынке смартфонов и мобильных устройств многие компании стали переходить на использование собственных чипсетов. В качестве примера называют Apple, которая перешла на собственные чипы для компьютеров Mac. Следом идет Google, которая также работает, по слухам, над созданием специальной версии чипсета Whitechapel для будущих моделей смартфонов серии Pixel 6 - их запуск ожидается осенью этого года.

В то же время эксперты предупреждают, что говоря о встречах между Xiaomi и Samsung, возможно, пока идет речь о консультациях, а не об уже сформировавшемся партнерстве. Китайский производитель смартфонов может проявлять интерес к разработке заказных чипов или, возможно, старается быть в курсе новых трендов, ради чего проводятся подобные консультации.



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