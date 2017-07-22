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Samsung Galaxy M42 5G - первый смартфон в серии M с поддержкой 5G

28 апреля 2021, 17:02




Компания Samsung анонсировала выпуск в Индии первого смартфона из серии M с поддержкой сетей 5G. Это - модель Galaxy M42 5G. В целом она напоминает модель Galaxy A42 5G, дебютировавшую на европейских рынках в сентябре 2020 года, но несколько отличается техническими характеристиками и дизайном.

Линейка среднебюджетных смартфонов Samsung серии M впервые появилась в 2019 году. К ней относятся модели с процессорами средней производительности и большим запасом автономности, а также стандартным объемом оперативной памяти (32 или 64 Гбайт).

Samsung Galaxy M42 5G - первый в серии M с поддержкой 5G


Новая модель Galaxy M42 5G оснащена 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+ (720х1600 пикселей) и кинематографическим соотношением сторон 20:9. Экран имеет привычный для смартфонов Samsung каплевидный вырез Infinity-U под 20-мегапиксельную фронтальную селфи-камеру и интегрирован с датчиком отпечатков пальцев. Задняя стенка выполнена из поликарбоната, который внешне напоминает стекло. Дизайн задней панели выделяется своим многослойным рисунком.

Поддержка сетей 5G появляется в смартфонах Galaxy M42 благодаря установке чипсета Snapdragon 750G. Телефон поставляется с 8 Гбайтами оперативной памяти и 128 Гбайтами встроенной основной памяти. Имеется слот расширения для установки карт памяти microSD.

Для съемки предлагаются 48-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 119°, 2-мегапиксельная макро-камера и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Смартфон Galaxy M42 5G имеет большую батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Коммуникационный набор представлен в виде: 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Новая модель имеет предустановленную ОС Android 11 на базе One UI 3.1, которая включает в себя такие функции, как Samsung Pay и набор инструментов для безопасности Knox.

Цены на Samsung Galaxy M42 5G:

  • 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти: 295 долларов (22 000 руб.);
  • 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти: 322 долларов (24 000 руб.).




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