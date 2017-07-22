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Премиальные вентиляторы Gentle Typhoon будут устанавливаться в геймерские продукты XPG

28 апреля 2021, 19:30




Компания XPG, хорошо известная среди геймеров, профессиональных киберспортсменов и энтузиастов своими компьютерными системами, комплектующими и периферией и являющаяся подразделением тайваньской компании ADATA, объявила о подписании меморандума о взаимопонимании (MOU) с вьетнамской корпорацией Nidec Servo. Заключенное соглашение предусматривает обязательство оснащать в будущем новые изделия XPG вентиляторами Nidec Servo GentleTyphoon. Эта оригинальная модель и другие продукты, созданные на ее основе, пользуются большой популярностью на рынке среди геймеров и обеспечивают, как показала практика, превосходное охлаждение игровых устройств.

На сегодняшний день XPG уже активно применяет вентиляторы XPG Vento Pro 120 PWM. Они широко используются для создания «игровых продуктов с исключительными характеристиками по охлаждению», отметил Масаюки Мохри, президент и генеральный директор Nidec Servo.

Премиальные вентиляторы Gentle Typhoon будут устанавливаться в геймерские продукты XPG


В основе вентиляторов XPG Vento Pro 120 PWM, выпущенных в ноябре 2020 года, лежит конструкция оригинальных моделей Gentle Typhoon. Это позволяет создавать высокое статическое давление, благодаря которому, воздух эффективно протягивается через вентилятор. Это заставляет его циркулировать внутри компьютера даже при наличии препятствий воздушному потоку на пути.

Уровень создаваемого статического давления XPG Vento Pro 120 PWM достигает 3,15 мм водяного столба. Это позволяет генерировать воздушный поток с производительностью до 2,1 м3/мин. Такой высокий уровень создаваемого давления делает Gentle Typhoon идеальным приточным или вытяжным вентилятором для систем водяного охлаждения.

Компания XPG также объявила, что вентиляторы Nidec будут включены в несколько разрабатываемых продуктов для жидкостного и воздушного охлаждения.



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