Ассоциация потребительских технологий (CTA), являющаяся организатором крупнейшей в мире выставки потребительской электроники CES, выпустила анонс о планах проведения в Лас-Вегасе выставки CES 2022 с 5 по 8 января 2022 года. Выставка будет проводиться в гибридном формате, предусматривающем очное участие (in-person format) и цифровые выступления ("digital audiences").
Как сообщают организаторы, они выработали два разных способа посещения CES: очный и цифровой. Очный способ предполагает «живое» посещение, которое будет организовано с учетом оптимальных на сегодняшний день мер безопасности. Принятые меры не позволят распространению любых инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Для цифрового участия будет предложен уже привычный дистанционный формат. Он позволит виртуальным участникам увидеть все основные мероприятия CES 2022, в том числе анонсы продуктов, конференции и доклады. Для них будет создан полностью виртуальный вариант выставки с демонстрацией продуктов из выставочного зала. Это будет напоминать цифровую выставку CES 2021.
Пока нет полной ясности, означает ли это, что личное присутствие будет ограничено, поскольку полная информация еще не опубликована.
По данным CTA, на сегодняшний день около 1000 компаний подтвердили свои обязательства на демонстрацию своих продуктов и технологий на выставке CES 2022. Участники могут рассчитывать увидеть на будущей выставке мировые бренды, включая Amazon, AMD, AT&T, материнскую компанию организаторов выставки Mercedes-Benz Daimler, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung и Sony, среди других.
Издание Macrumors отмечает, что у компании Apple не было своего стенда на выставке CES с начала 1990-х годов. В то же время в выставке CES 2020 приняла участие глава компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват. Она принимала участие в дискуссиях по обсуждению проблем безопасности и защиты личных данных.
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