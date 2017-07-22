Компания Chiwei выпустила обновленный 14-дюймовый ноутбук CoreBook X с экраном, имеющим необычную пропорцию 3:2. Под одним названием будут представлены несколько моделей, различающиеся своей конфигурацией, что отражает растущие потребности рынка в появлении дифференцированных продуктов, нацеленных на решение конкретных прикладных задач.
Компания Chiwei рассматривает свой ноутбук CoreBook X как «маленький, но всемогущий инструмент», который повышает производительность и имеет идеальный функциональный набор, обеспечивает баланс всех характеристик.
Одна из самых необычных особенностей нового CoreBook X - это использование 14-дюймового экрана с соотношением сторон 3:2. По оценкам производителя, такая пропорция позволяет отображать на экране почти на 20% больше контента при его традиционном размещении «сверху вниз». Новый выбор сокращает время на перелистывание страниц, обеспечивает более полное и визуально понятное отображение. Он повышает творческую эффективность при работе.
Для сравнения использовались ноутбуки с традиционным 13- и 14-дюймовым экраном, но имеющие удлиненные в горизонтальном направлении пропорции. Новый формат 3:2 позволяет более эффективно реализовать преимущества сверхвысокого разрешения 2K и обеспечивает цветовой охват 100% sRGB, которыми наделен новый Chiwei CoreBook X.
Ноутбук CoreBook X работает на процессоре Intel Core i5-8259U 8-го поколения с графическим ядром Iris Plus 655. По сравнению с Core i3-1005G1 10-го поколения его общая производительность будет больше на 86%, а производительность на многоядерных операциях вырастет на 51,5%. Новинка оснащена 8 Гбайтами высокоскоростной памяти DDR4, имеет жесткий диск на 512 Гбайт и поддерживает установку SSD-накопителя 1 Тбайт, который обеспечит более высокую скорость чтения и записи.
Дизайн ноутбука отличается тонкими обводами, корпус изготовлен из легкого металла, обеспечивая все требования к портативности.
Толщина корпуса составляет 20,6 мм, вес - 1,49 кг. Время автономной работы составляет 8 часов, что отвечает потребностям офисного сотрудника в течение рабочего дня.
Ноутбук имеет новую полноразмерную клавиатуру с подсветкой. Его кнопки отличаются удобным микроизгибом под подушечки пальцев, что удобно и обеспечивает тихую и плавную работу. Это позволяет работать долго и снижает усталость.
Новый ноутбук Chiwei CoreBook X будет стоить 599 долларов (44 800 руб.).