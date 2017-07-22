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Apple Pay скоро позволит расплачиваться криптовалютой со счетов Coinbase

29 апреля 2021, 11:43




По слухам, популярная криптовалютная платформа Coinbase ведет переговоры с компанией Apple по вопросам обеспечения совместимости выпущенной ими дебетовой карты Coinbase Visa, собственной карты Coinbase Card с платежным сервисом Apple Pay. Если такая функция будет реализована, то появится возможность использовать размещенные на счетах Coinbase криптовалютные средства для покупок в розничных магазинах, в приложениях и в интернете, предоставляющих поддержку сервису Apple Pay.

Американская платформа Coinbase является одной из крупнейших в мире платформ для обмена криптовалют. Она работает в первую очередь удаленно. Эта компания не имеет даже официальной, физической штаб-квартиры.

Apple Pay скоро позволит расплачиваться криптовалютой со счетов Coinbase


Достоверность ведущихся переговоров Apple, как сообщает издание MacRumors, были обнаружены в коде приложения Coinbase, где недавно были добавлены графические элементы, объединенные названием «CardGoogleApplePay».

Карта Coinbase Card уже поддерживает с марта 2020 года платежный сервис Google Pay для ЕС и Великобритании. В то же время поддержки Apple Pay по-прежнему нет.

Интересно, что несмотря на формальную принадлежность к «американскому рынку» эта криптоплатформа до сих пор не поддерживает совместимость карт Coinbase Card в США ни с одной из платформ цифровых платежей. Возможно, это связано с крайне жесткой позицией со стороны Правительства США в отношении криптовалют, тогда как страны ЕС и Великобритания придерживаются более мягкой позиции.

Интересно также то, что, как сообщало https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/12/14/850949-apple-pay российское издание «Ведомости», в 2020 году Россия вышла на второе место в мире по количеству пользователей платежной системы Apple Pay. На первом месте по количеству подписчиков Apple Pay продолжают оставаться США, на третьем - Великобритания. В России активно используется 20-25 млн iPhone, поддерживающих Apple Pay, рассказал источник «Ведомостей». Платежи также осуществляются с помощью умных часов Apple Watch, есть опция бесконтактных платежей у планшетов iPad, товары и услуги в интернет-магазинах с помощью Apple Pay можно оплачивать на компьютерах iMac.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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