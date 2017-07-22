После того как стало известно о задержке с выходом процессоров AMD Warhol (Zen 3+) до конца текущего года (они появятся не ранее IV кв. 2021 года), стало понятно, что основной архитектурой остается пока Zen 3 при максимальном количестве ядер, равном 16. Интерес экспертов к AMD Warhol объяснялся тем, что это - последний процессор AMD в ее дорожной карте, который работает с памятью DDR4. Впереди выпуск процессоров, совместимых с новой памятью DDR5: AMD Raphael, AMD Rembrandt, AMD Phoenix.
Новые слухи касаются еще и более отдаленной перспективы. Как стало известно, выпуск моделей процессоров Strix Point может начаться не ранее чем через три года. Отмечается, что они будут существенно отличаться от предыдущих моделей. Впрочем, к этой информации следует относиться осторожно.
Уже известно, что процессоры Intel Alder Lake-S 12-го поколения будут использовать архитектуру гибридного ядра. Они будут иметь высокопроизводительный модуль Golden Cove и энергоэффективный модуль Grace Mont. Похоже, что через пару лет AMD последует по тому же пути, когда начнет вплотную заниматься процессорами Strix на базе архитектуры Zen 5.
Выпуск процессоров Strix (или Strix Point) намечен ориентировочно на 2024 год. Они будут выпускаться на базе техпроцесса TSMC N3 (3 нм), как Raphael и Phoenix, и будут иметь интегрированную поддержку графики. Согласно источникам, у них будет насчитываться восемь «больших» (big) ядер (на базе Zen 5) и четыре «малых» (small) ядра (архитектура неизвестна). Их главными конкурентами станут Intel Meteor Lake или его преемник.
В этой связи необходимо отметить, что для AMD это будет первая разработка ядер с низким энергопотреблением за прошедшие несколько лет. Это будет также первая разработка для AMD гомогенных процессорных систем. Последний раз AMD работала в этом направлении почти 8 лет назад. Тогда в 2013 году была выпущена линейка процессоров Jaguar, которые использовались в игровых консолях предыдущего поколения и некоторых APU.
Как и процессоры с архитектурой Zen 4, будущие процессоры Strix Point будут использовать сокет AM5. Благодаря этому, они должны быть обратно совместимы с Raphael и Phoenix.
Процессоры Strix Point будут также поддерживать память DDR5, PCIe 5 и, скорее всего, CXL. Поскольку речь идет об использовании 3-нм техпроцесса, экспериментальное производство начнется только в начале 2023 года, а начало массового производства можно ожидать не ранее второй половины 2023 года.
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