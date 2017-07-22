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Процессоры AMD Strix (Zen 5) будут иметь гибридную архитектуру ядер

29 апреля 2021, 14:39




После того как стало известно о задержке с выходом процессоров AMD Warhol (Zen 3+) до конца текущего года (они появятся не ранее IV кв. 2021 года), стало понятно, что основной архитектурой остается пока Zen 3 при максимальном количестве ядер, равном 16. Интерес экспертов к AMD Warhol объяснялся тем, что это - последний процессор AMD в ее дорожной карте, который работает с памятью DDR4. Впереди выпуск процессоров, совместимых с новой памятью DDR5: AMD Raphael, AMD Rembrandt, AMD Phoenix.

AMD Zen 5 «Strix» будет иметь гибридную архитектуру ядра


Новые слухи касаются еще и более отдаленной перспективы. Как стало известно, выпуск моделей процессоров Strix Point может начаться не ранее чем через три года. Отмечается, что они будут существенно отличаться от предыдущих моделей. Впрочем, к этой информации следует относиться осторожно.

Уже известно, что процессоры Intel Alder Lake-S 12-го поколения будут использовать архитектуру гибридного ядра. Они будут иметь высокопроизводительный модуль Golden Cove и энергоэффективный модуль Grace Mont. Похоже, что через пару лет AMD последует по тому же пути, когда начнет вплотную заниматься процессорами Strix на базе архитектуры Zen 5.

AMD Zen 5 «Strix» будет иметь гибридную архитектуру ядра


Выпуск процессоров Strix (или Strix Point) намечен ориентировочно на 2024 год. Они будут выпускаться на базе техпроцесса TSMC N3 (3 нм), как Raphael и Phoenix, и будут иметь интегрированную поддержку графики. Согласно источникам, у них будет насчитываться восемь «больших» (big) ядер (на базе Zen 5) и четыре «малых» (small) ядра (архитектура неизвестна). Их главными конкурентами станут Intel Meteor Lake или его преемник.

В этой связи необходимо отметить, что для AMD это будет первая разработка ядер с низким энергопотреблением за прошедшие несколько лет. Это будет также первая разработка для AMD гомогенных процессорных систем. Последний раз AMD работала в этом направлении почти 8 лет назад. Тогда в 2013 году была выпущена линейка процессоров Jaguar, которые использовались в игровых консолях предыдущего поколения и некоторых APU.

AMD Zen 5 «Strix» будет иметь гибридную архитектуру ядра


Как и процессоры с архитектурой Zen 4, будущие процессоры Strix Point будут использовать сокет AM5. Благодаря этому, они должны быть обратно совместимы с Raphael и Phoenix.

Процессоры Strix Point будут также поддерживать память DDR5, PCIe 5 и, скорее всего, CXL. Поскольку речь идет об использовании 3-нм техпроцесса, экспериментальное производство начнется только в начале 2023 года, а начало массового производства можно ожидать не ранее второй половины 2023 года.



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