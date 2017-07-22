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Cognitive разработала симулятор MDK-Simulator для тестирования агро-роботов Pilot

29 апреля 2021, 15:32




Российская компания Cognitive Pilot разработала универсальный симулятор Cognitive MDK-Simulator для удаленного тестирования беспилотной сельхозтехники.

Cognitive разработала симулятор MDK-Simulator для тестирования агро-роботов Pilot


Сognitive MDK-Simulator представляет собой стенд, состоящий из действующих элементов системы управления комбайном. Со входа видеокамеры поступает сцена, которую воспроизводит симулятор. Затем подключаются штатные нейронные сети, которые проводят распознавание. Вычислительный блок Cognitive Agro Pilot формирует сигналы управления и передает их через CAN-шину в систему актуации, которая отвечает за непосредственное управление сельхоз-оборудованием. На стенде управление передается обратно в симулятор, который формирует следующую последовательность кадров сцены.

Cognitive разработала симулятор MDK-Simulator для тестирования агро-роботов Pilot


Сognitive MDK-Simulator имеет существенные отличия от обычных симуляторов, которыми пользуются разработчики автономных транспортных систем. Обычно при тестировании они осуществляют проверку только алгоритмов планирования движения. В Cognitive при создании симулятора был применён метод моделирования Hardware in the Loop. Такой метод применяется для разработки и тестирования сложных транспортных систем. Он позволяет выявить потенциальные изъяны, которые могут существовать в самой системе управления, в том числе на уровне ее аппаратных модулей.

«Фишка в том, что мы используем реальное железо. Реальную камеру, которая смотрит на дисплей, по-честному выдаем управление в CAN-шину, как это происходит на реальном комбайне. Если поломка произойдет, например, в модуле, отвечающем за выдачу управления на гидравлику, или возникнут какие-либо неочевидные особенности, связанные с работой видеокамеры, то они будут выявлены не в поле, а сразу в тестовой лаборатории», - заявил руководитель разработки Cognitive Pilot Юрий Минкин.

Потребность в таком инструментарии остро проявилась в условиях пандемии, когда возможность проведения тестирования в странах, с которыми шла активная работа по агро-тематике (США, Бразилия, Аргентина и др.), была исключена. Новый симулятор позволяет проводить тестирование элементов системы управления беспилотной сельхозтехникой в условиях максимально приближtнных к реальным.

Cognitive разработала симулятор MDK-Simulator для тестирования агро-роботов Pilot


По оценкам Cognitive, применение симулятора MDK-Simulator позволяет вдвое сократить сроки тестирования агро-роботов и получить экономию в размере 15-20% от реальных затрат.

В ходе сезона уборки урожая 2020 года уже работало более 350 комбайнов, оборудованных системой Cognitive Agro Pilot. Они применялись в 35 регионах России и обработали в автономном режиме свыше 160 тыс. га площадей, собрав более 720 тыс. тонн урожая.





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