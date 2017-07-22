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Intel представила в России серверную платформу Intel Xeon Scalable 3-го поколения Ice Lake-SP

29 апреля 2021, 18:00




Intel анонсировала в России новые серверные процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения Ice Lake-SP, выпускаемые на основе 10-нм производственного процесса, и масштабируемую серверную платформу для них. Она должна была появиться еще в 2020 году, но ее выход задержался.

Платформа Intel Xeon Scalable 3-го поколения поддерживает одно- или двухсокетное решение, позволяя собирать в кластер до 40 ядер. Каждое из ядер дает прирост производительности приблизительно до 20% за счет усовершенствований на уровне микроархитектуры. Общая производительность платформы выросла в 1,46 раза, а инференс искусственного интеллекта стал быстрее в 1,74 раза в приложениях для наиболее распространенных для дата-центров задач.

Intel представила в России серверную платформу Intel Xeon Scalable 3-го поколения Ice Lake-SP


Как отмечает Intel, такое одно-/двух-сокетное решение является наиболее сбалансированным, потому что число вычислительных ядер соответствует пропускной способности подсистемы оперативной памяти.

Справедливости ради следует отметить, что в линейке Intel есть также процессоры Intel Xeon Cooper Lake 3-го поколения, рассчитанные на применение в составе 4-8-сокетных решений. Поэтому вопрос выбора «правильной» серверной платформы остается открытым для интеграторов.

Чипы Ice Lake-SP предлагаются с конфигурациями до 40 ядер / 80 потоков по сравнению с конфигурациями с чипами Cascade Lake 2-го поколения с 28 ядрами / 56 потоками. Однако, забегая вперед, уже ходят слухи, что на подходе процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения. Они появятся под кодовым названием Sapphire Rapids и будут иметь до 56 ядер / 112 потоков, а также некоторые дополнительные преимущества.

Intel представила в России серверную платформу Intel Xeon Scalable 3-го поколения Ice Lake-SP


Сообщается, что новые процессоры Ice Lake-SP поддерживают подсистему ввода-вывода на базе PCI Express 4.0. Со слов Intel, это обеспечивает значительный прирост производительности в задачах сетевого трафика, при работе с устройствами хранения данных, особенно при использовании решений семейства Intel Optane.

В то же время уже известно, что будущие процессоры Sapphire Rapids будут выпускаться на усовершенствованной технологии SuperFin. В отличие от объявленных Ice Lake-SP, поддерживающих память DDR4, будущие чипы Xeon Scalable 4-го поколения будут поддерживать память DDR5 и PCI Express 5.0.

У новых процессоров Ice Lake-SP не используется встроенная буферная память повышенной производительности (HBM, High Bandwidth Memory). В то же время уже ходят упорные слухи, что в будущих чипах Sapphire Rapids появится поддержка встроенной памяти HBM2 с пропускной способностью 1 Тбит/сек.



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