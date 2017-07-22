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6,44-дюймовый смартфон vivo V21 5G имеет точеные края в стиле iPhone 12

29 апреля 2021, 20:21




Компания Vivo выпустила 6,44-дюймовый смартфон V21 5G с точеными краями в стиле iPhone 12. Помимо узнаваемого элегантного дизайна, он имеет 44-мегапиксельную селфи-камеру с автофокусировкой, чем выгодно выделяется на фоне других моделей на рынке.

6,44-дюймовый смартфон vivo V21 5G имеет точеные края в стиле iPhone 12


Селфи-камера - это изюминка данной модели. Она поддерживает видеозапись с уровнем 4K, позволяет делать портретную съемку в темноте (Night Portrait), имеет специальный режим Super Night Selfie, а также позволяет получать четкие видео и ночных снимки селфи за счет оптической стабилизации (OIS). Есть также режим Dual Selfie Spotlight, позволяющий делать яркие селфи и видео с использованием двойной светодиодной вспышки, расположенной на передней панели.

6,44-дюймовый смартфон vivo V21 5G имеет точеные края в стиле iPhone 12


6,44-дюймовый AMOLED-экран имеет разрешение Full HD+ (2404х1080 пикселей), яркость до 800 нит, частоту обновления экрана 90 Гц и отвечает требованиям HDR 10+ на передачу цветов с расширенным динамическим диапазоном. На экране встроен датчик отпечатков пальцев, селфи-камера размещается в каплеобразной выемке наверху экрана.

Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 800U, имеющем 8-ядерный 7 нм процессорный блок (4 x 2.4 ГГц Cortex-A76 + 4 x 2 ГГц Cortex-A55). Объем ОЗУ (LPDDR4x) составляет 8 Гбайт; она может быть расширена за счет дополнительной виртуальной памяти еще на 3 Гбайта. Объем внутренней памяти (UFS 2.2) составляет 128 / 256 Гбайт, которая может быть расширена за счет карты памяти MicroSD.

6,44-дюймовый смартфон vivo V21 5G имеет точеные края в стиле iPhone 12


Хотя изюминкой смартфона является селфи-камера, неплохо смотрятся и остальные камеры на задней панели. Основная камера имеет разрешение 64 Мп и диафрагму f/1.79. Есть также 8Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 119° и диафрагмой f/2.2, 2 Мп макрокамера с диафрагмой f/2.4.

Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Телекоммуникационная поддержка: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C.

6,44-дюймовый смартфон vivo V21 5G имеет точеные края в стиле iPhone 12


К сожалению, в телефоне отсутствует разъем для наушников 3,5 мм, но есть полезные датчики, такие как акселерометр, датчик приближения, компас, датчик внешней освещенности и гироскоп.

Программная поддержка: Funtouch OS 11.1 на базе Android 11.

Цена Vivo V21 5G составляет 405 долларов (30 300 руб.) за модель 8+128 Гбайт, и 446 долларов (33 300 руб.) за модель 8+256 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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