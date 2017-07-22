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Ребрендинг Colorfire с выпуском видеокарт Radeon украсит праздничная лотерея на Bilibili

30 апреля 2021, 09:26




Некоторые эксперты еще помнят бренд Colorfire, который около пяти лет назад активно выпускал клоны видеокарт Radeon, опираясь на установку графических процессоров AMD. Сама компания Colorfire являлась подразделением другой китайской компании Colorful - одного из основателей социальной сети Bilibili.

Но около четырех лет назад Colorfire внезапно объявила о прекращении производства видеокарт Radeon. Фактически это означало, что Colorfire уходит с рынка, потому что выпуск видеокарт был ее основным бизнесом.

Ребрендинг Colorfire и запуск видеокарт Radeon украсит праздничная лотерея на Bilibili


Ко всеобщему удивлению, прежде всего со стороны китайских геймеров и любителей компьютерного железа, в китайской социальной сети Bilibili появилось объявление к майским праздникам о продаже необычной серии премиальных игровых видеокарт Colorfire. Более того, была предложена лотерея с призовым фондом из популярных видеокарт.

Этому анонсу предшествовала другая история. Незадолго компания Colorfire объявила о выпуске трех моделей видеокарт: GTX 1660 SUPER, GTX 1650 SUPER и GTX 1650 GDDR6. Они образовали серию под названием Vitality (что можно перевести как «жизнеспособность», «воля к победе»).

Ребрендинг Colorfire и запуск видеокарт Radeon украсит праздничная лотерея на Bilibili


Все три видеокарты Vitality имеют необычную окраску розового цвета. Но их главная особенность состоит в другом: Colorfire больше не использует графические процессоры AMD, а вместо них устанавливает графические процессоры NVIDIA Turing. Такой шаг мог означать, что Colorfire больше не ориентирован на нестандартные разработки AMD и готов следовать в фарватере NVIDIA.

Модель GTX 1660 SUPER на базе TU116 оснащена тремя вентиляторами, две другие карты GTX 1650 на базе графического процессора TU117 - двумя вентиляторами.

Ребрендинг Colorfire и запуск видеокарт Radeon украсит праздничная лотерея на Bilibili


И вот теперь, к майским праздникам, в сети Bilibili появился анонс о необычных продажах еще одной. ранее анонсированной, старшей модели в серии Vitality. Компания Colorfire объявила об ограниченной продаже премиальных видеокарт GeForce RTX 3060 Colorful iGame Bilibili E-Sports OC.

Ребрендинг Colorfire и запуск видеокарт Radeon украсит праздничная лотерея на Bilibili


Дизайн карты уникален тем, что он заимствует двухстороннюю компоновку вентиляторов видеокарт RTX 3080/3090, но при этом имеет короткую печатную плату. Новая видеокарта поставляется в фабричной разогнанной конфигурацией, разгон осуществлен до частоты 1822 МГц (при номинальной частоте 1530 МГц). Увеличен также TDP до 187 Вт. Питание осуществляется через один 8-контактный разъем.

Ребрендинг Colorfire и запуск видеокарт Radeon украсит праздничная лотерея на Bilibili


Новую подарочную видеокарту можно приобрести только в течение ограниченного периода времени (с 30 апреля по 4 мая) через китайскую социальную сеть Bilibili. Ее можно будет также выиграть в лотерею, которая проводится среди пользователей сайта Bilibili до 4 мая.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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